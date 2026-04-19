Ieri al stadio Maradona, Aurelio De Laurentiis è tornato a visitare la squadra dopo una pausa dovuta a un viaggio a Los Angeles. Prima della partita contro la Lazio, ha scambiato qualche parola con l’allenatore e i giocatori negli spogliatoi. La partita si è conclusa con una sconfitta per la squadra. Il gesto di De Laurentiis non è passato inosservato tra i tifosi e i presenti allo stadio.

Aurelio De Laurentiis ricompare al Maradona dopo l’assenza per il viaggio a Los Angeles e scende negli spogliatoi per salutare Conte e la squadra prima della sfida poi persa contro la Lazio. De Laurentiis al Maradona: il ritorno dopo Los Angeles. Il presidente del Napoli ha interrotto la sua trasferta americana e ha scelto di presenziare alla partita di ieri contro i biancocelesti. Non è stata una visita casuale: De Laurentiis ha voluto raggiungere direttamente lo spogliatoio azzurro per incontrare i calciatori e lo staff tecnico. Un gesto che sottolinea il suo coinvolgimento diretto nei momenti cruciali della stagione, al di là delle deleghe operative.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Conte e De Laurentiis, è successo ieri al Maradona: il gesto non passa inosservato

Notizie correlate

Leggi anche: Napoli-Fiorentina, De Laurentiis omaggia Commisso: gesto di grande classe al Maradona

De Laurentiis al Maradona, incontro con Conte rinviatoAurelio De Laurentiis sarà questa sera al Maradona per seguire da vicino la sfida tra Napoli e Lazio.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Napoli, Conte: Futuro? Sto in silenzio. La replica a De Laurentiis dopo il ko con la Lazio; De Laurentiis avverte Conte: È una persona seria, non mi lascerà mai all’ultimo minuto. Ucciderebbe il suo bambino; Conte e De Laurentiis a Napoli: perché l’incontro sul futuro è stato anticipato; De Laurentiis: Conte ct? Deve dirmelo subito. Se andasse via all'ultimo, ucciderebbe la sua creatura.

Napoli, Conte e l’aut aut di De Laurentiis sulla Nazionale: Del mio futuro parlo solo faccia a facciaAntonio Conte risponde in maniera molto netta all'ennesima domanda: resta al Napoli oppure va in Nazionale? Non devo rispondere al presidente, né ... fanpage.it

Conte ammette: Dopo Parma non ho dato le giuste motivazioni. De Laurentiis? Sto in silenzio, può dire ciò che vuoleIl tecnico del Napoli deluso dopo la sconfitta contro la Lazio: Siamo ancora in zona Champions. Sul futuro: Meglio stare in silenzio ... ilfattoquotidiano.it

Giuseppe Conte, qual è il suo primo ricordo «L’ospedale: a quattro anni mi ruppi il femore. Ma ho anche un ricordo bello: un compleanno, tre candeline, mia sorella Maria Pia, mia mamma e mio papà che si abbracciano felici». Cosa faceva suo padre «Segr facebook

Conte :"Non fu Renzi a far cadere mio governo. Draghi si era mosso". Primarie "Servono per trovare il migliore" x.com