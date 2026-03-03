Calciomercato Bologna nel mirino due calciatori del Cagliari | tutti gli aggiornamenti e le ultime

Il Bologna sta seguendo con attenzione due calciatori del Cagliari, puntando su profili considerati promettenti. Il club emiliano ha già avviato i primi sondaggi e monitorato da vicino le prestazioni dei due talenti, senza ancora aver avviato trattative ufficiali. Le operazioni di mercato sono ancora in fase preliminare, ma le osservazioni sono proseguite in modo costante.

Calciomercato Milan, occhi in Premier per rinforzare la retroguardia: sondaggio per quel difensore, profilo ideale per la difesa di Allegri Cassano spiazza tutti: «Thuram lo sacrificheranno per me sul mercato, poi Calhanoglu andrà via e.» Mercato Inter, nerazzurri in pole sulle italiane per Goretzka! E anche Oaktree adesso ha cambiato idea Giudice Sportivo Serie A, squalifica per Wesley e Freuler: multa per la Roma! Tutte le decisioni dopo la 27^ giornata Bedin si racconta: «Luisito Suarez, un genio. Barella? E’ il mio preferito, abbiamo la stessa tigna. Il mio rimpianto da osservatore.» Real Madrid, con il mese di marzo si decide tutto! Tra... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Bologna, nel mirino due calciatori del Cagliari: tutti gli aggiornamenti e le ultime Cagliari, le ultime sull’infortunio di Borrelli: le novità sulle sue condizioni! Tutti gli aggiornamentiI rossoblù hanno ripreso subito gli allenamenti in vista del prossimo impegno casalingo di Serie A: domenica 21 dicembre alle 12:30, all’Unipol... Calciomercato Inter, blitz del Galatasaray a Milano: Frattesi ancora nel mirino? Gli aggiornamentidi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, i dirigenti del Galatasaray sono da poco arrivati a Milano ma nel mirino non sembra più esserci Davide... CALCIOMERCATO CAGLIARI: RIEMERGE UN NOME CHE ERA GIÀ NEL MIRINO ROSSOBLÙ! CAGLIARI NOTIZIE Una selezione di notizie su Calciomercato Bologna Temi più discussi: João Mario-gol: il Bologna bissa l'1-0 dell'andata al Brann e vola agli ottavi; Idea a costo zero per il Bologna, colpo in casa Inter per l’estate; Juventus – La Gazzetta boccia il calciomercato bianconero: il dettaglio; Addio Inter, lo prende in prestito il Bologna. Calciomercato: Joao Mario dice sì al Bologna, Holm alla Juventus. Immobile al Paris Fc è ufficiale: saluti in franceseOggi si chiude il mercato. Nel mirino resta sempre Noslin della Lazio. Si raffredda la pista che porta a Fazzini. sport.quotidiano.net Calciomercato Cagliari, il Bologna segue da vicino due rossoblù: le ultimeCalciomercato Cagliari, il direttore tecnico Sartori era presente al Tardini per seguire due gioiellini rossoblù. I dettagli Il calciomercato del Bologna non dorme mai, specialmente quando c’è da scov ... cagliarinews24.com Calciomercato - Uno sguardo all’estate per il Bologna che scruta l’occasione di prelevare un terzino esperto e con un passato di ottimo livello in Premier League. I dettagli - facebook.com facebook #Calciomercato, tanto interesse per @PervisEstupinan: spunta anche il Bologna. Ecco i dettagli - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Estupinan #transfers x.com