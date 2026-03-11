Sono stati sequestrati oltre 21 milioni di euro a un intermediario e a una società coinvolti in irregolarità legate a crediti garantiti dallo Stato. La Guardia di Finanza ha eseguito i sequestri, che riguardano una banca di Milano e un intermediario di Brescia, con l’obiettivo di tutelare il denaro pubblico e accertare eventuali danni al Mediocredito Centrale.

È di oltre 21 milioni di euro il valore complessivo dei sequestri preventivi disposti dal Tribunale di Brescia nei confronti di un intermediario finanziario milanese e di una società bresciana, entrambi coinvolti in presunte irregolarità nella concessione di prestiti garantiti dallo Stato. L'operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica, è stata condotta dalla Guardia di Finanza, che ha individuato un danno effettivo e potenziale per Mediocredito Centrale e, di conseguenza, per lo Stato italiano. Le indagini Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l'attività investigativa ha preso avvio da un'indagine avviata già nel novembre 2024.

© Virgilio.it - Crediti garantiti dallo Stato, 21 milioni sequestrati: nel mirino banca di Milano e intermediario bresciano

