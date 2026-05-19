Napoli Conte spuntano i primi i retroscena | svelati i termini economici della separazione anticipata

Dopo settimane di voci e indiscrezioni, emergono i dettagli sulla separazione tra il tecnico e il club di Napoli. Un giornalista ha rivelato i termini economici dell'accordo che ha portato all'addio anticipato dell'allenatore. La trattativa si è conclusa con un accordo che riguarda sia gli aspetti finanziari che le condizioni di uscita. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli specifici dell'intesa o sui motivi alla base della separazione.

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