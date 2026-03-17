L'azienda automobilistica ha annunciato che nel corso dell'autunno sarà presentata la nuova Audi A2 e-tron, un modello compatto completamente elettrico. L'amministratore delegato ha comunicato che si tratta di un veicolo a zero emissioni, destinato a entrare in produzione nel prossimo futuro. La presentazione ufficiale del veicolo è prevista per questa stagione.

In occasione dell'Annual Media Conference di Audi, l'amministratore delegato Gernot Döllner ha svelato il primo bozzetto della nuova Audi A2 e-tron, un modello che segna un ulteriore passo verso un futuro interamente elettrico. "Abbiamo ascoltato i nostri clienti: vogliono soluzioni di mobilità elettrica efficaci e funzionali per la vita di tutti i giorni. Audi A2 e-tron è la nostra promessa di rispondere a queste richieste. Efficienza, dimensioni contenute e sicurezza sono i pilastri della nuova compatta a elettroni che renderà ancora più accessibile l'offerta di auto elettriche del brand" ha dichiarato Döllner. La scelta di indirizzare la propria produzione verso l'elettrico non stupisce: infatti, il mercato delle auto elettriche compatte continua a crescere, soprattutto nelle grandi città europee. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Audi A2 e-tron, svelati i primi dettagli della compatta full-electric

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