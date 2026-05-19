Napoli Conte se ne va | spuntano tutti i motivi dietro l’addio del mister
Dopo la vittoria contro il Pisa, l’allenatore aveva lasciato intendere che avrebbe lasciato il club al termine della stagione. Ora, fonti vicine alla società confermano che l’addio di Antonio Conte è ormai deciso. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma le voci si susseguono e si fanno più insistenti. La partenza del tecnico è considerata definitiva, anche se non sono stati ancora resi noti i dettagli delle motivazioni che hanno portato a questa decisione.
Lo aveva fatto intendere al termine della gara vinta contro il Pisa e adesso ogni tipo di indiscrezione viaggia verso la conferma: Antonio Conte lascerà il Napoli al termine di questa stagione. Dopo il match contro l’Udinese, che chiuderà il campionato degli azzurri, dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale che sancirà la separazione tra l’allenatore salentino e il club partenopeo. Una decisione maturata nel corso del tempo che ha alla base una motivazione principale. Antonio Conte è pronto a dire addio a Napoli dopo due stagioni e due trofei conquistati. Come racconta ‘Il Mattino’, l’allenatore salentino sarebbe pronto a rinunciare al terzo anno del suo contratto, rescindendo consensualmente e lasciando sul tavolo i 18 milioni di euro lordi che sarebbero spettati a lui ed il suo staff. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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Ok, #Conte sembra lontano ormai da #Napoli. Ma, per favore, vi scongiuro, non ce ne usciamo con #Allegri sulla nostra panchina. Tutti, ma non Acciughina. x.com
La decisione è presa e non ci saranno ripensamenti dettati dal cuore. Antonio Conte lascia Napoli e il Napoli. Se ne va dopo aver consegnato al club uno scudetto inimmaginabile e una Supercoppa Italiana. Se ne va dopo un biennio con un anno di anticipo ri facebook
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