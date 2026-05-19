Napoli Conte se ne va | spuntano tutti i motivi dietro l’addio del mister

Da spazionapoli.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria contro il Pisa, l’allenatore aveva lasciato intendere che avrebbe lasciato il club al termine della stagione. Ora, fonti vicine alla società confermano che l’addio di Antonio Conte è ormai deciso. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma le voci si susseguono e si fanno più insistenti. La partenza del tecnico è considerata definitiva, anche se non sono stati ancora resi noti i dettagli delle motivazioni che hanno portato a questa decisione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Lo aveva fatto intendere al termine della gara vinta contro il Pisa e adesso ogni tipo di indiscrezione viaggia verso la conferma: Antonio Conte lascerà il Napoli al termine di questa stagione. Dopo il match contro l’Udinese, che chiuderà il campionato degli azzurri, dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale che sancirà la separazione tra l’allenatore salentino e il club partenopeo. Una decisione maturata nel corso del tempo che ha alla base una motivazione principale. Antonio Conte è pronto a dire addio a Napoli dopo due stagioni e due trofei conquistati. Come racconta ‘Il Mattino’, l’allenatore salentino sarebbe pronto a rinunciare al terzo anno del suo contratto, rescindendo consensualmente e lasciando sul tavolo i 18 milioni di euro lordi che sarebbero spettati a lui ed il suo staff. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

napoli conte se ne va spuntano tutti i motivi dietro l8217addio del mister
© Spazionapoli.it - Napoli, Conte se ne va: spuntano tutti i motivi dietro l’addio del mister
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Futuro Napoli: Conte e De Laurentiis andranno avanti insieme | Parte 1

Video Futuro Napoli: Conte e De Laurentiis andranno avanti insieme? | Parte 1

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Addio Beppe Savoldi: a 79 anni se ne va "mister due miliardi", ex bomber di Atalanta, Bologna e Napoli

Nelle chat dei sarriti: “Finalmente Conte se ne va, l’addio va festeggiato come uno scudetto”Tutti abbiamo un amico, conoscente o un semplice contatto nei milioni di gruppi whatsapp che non ha in simpatia Antonio Conte.

napoli conte se neNapoli, è addio dopo due stagioni. Il Mattino in prima pagina: Conte se ne vaConte se ne va. Titola così in prima pagina il quotidiano Il Mattino, che si concentra sul Napoli e su Antonio Conte. tuttomercatoweb.com

napoli conte se neMEDIASET - Napoli, Conte ha deciso: a fine stagione sarà addio, l'annuncio dopo l'UdineseLa decisione è presa e non ci saranno ripensamenti dettati dal cuore. Antonio Conte lascia Napoli e il Napoli. Se ne va dopo aver consegnato al club uno scudetto inimmaginabile e una Supercoppa Italia ... napolimagazine.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web