Napoli Conte se ne va | spuntano tutti i motivi dietro l’addio del mister

Dopo la vittoria contro il Pisa, l’allenatore aveva lasciato intendere che avrebbe lasciato il club al termine della stagione. Ora, fonti vicine alla società confermano che l’addio di Antonio Conte è ormai deciso. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma le voci si susseguono e si fanno più insistenti. La partenza del tecnico è considerata definitiva, anche se non sono stati ancora resi noti i dettagli delle motivazioni che hanno portato a questa decisione.

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