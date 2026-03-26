È morto a 79 anni Giuseppe Savoldi. Attaccante bergamasco e icona del calcio italiano negli anni 70, per lui 554 partite e 233 gol con le maglie di Atalanta, Bologna e Napoli (dove passò per 1,4 miliardi più il cartellino di Rampanti valutato 600 milioni, la cifra fece parlare molto all'epoca e gli valse il soprannome storico di "mister due miliardi") tra il 1965 e il 1983, Savoldi ha vestito anche 4 volte la maglia dell'Italia, segnando un gol. Era malato da tempo. A darne notizia attraverso i social, il figlio Gianluca, ora allenatore della Primavera del Renate ed ex attaccante con tante squadre. Questo il post pubblicato su Instagram da Gianluca: "Se ne è andato in altra dimensione il nostro grande Beppe. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Addio Beppe Savoldi: a 79 anni se ne va "mister due miliardi", ex bomber di Atalanta, Bologna e Napoli

Articoli correlati

Leggi anche: Se ne va Beppe Savoldi, mister due miliardi: “Albertosi era amico di Zoff”

Leggi anche: Napoli, morto Beppe Savoldi: ?mister due miliardi? aveva 79 anni. Il figlio: «Travolti dal dolore»

Aggiornamenti e notizie su Addio Beppe Savoldi

Temi più discussi: Addio a Beppe Savoldi, grande attaccante di Bologna e Napoli; Addio a Bossi, le lacrime della sua Lega. Il Colle: Sincero democratico; Calcio italiano in lutto: è morto Beppe Savoldi; ?? L'Inter si è decisa: pronti 40 milioni per Manu Koné. Barcellona su Bastoni.

Addio a Beppe Savoldi, il calcio italiano piange Mister due miliardi. Il fratello Titti giocò nella Sampdoria51 anni fa il suo passaggio dal Bologna al Napoli aveva fatto scalpore per l'entità economica della contropartita ... telenord.it

Addio a Beppe Savoldi, Mister Due Miliardi: la storia del bomber da recordÈ morto Beppe Savoldi, 79 anni. L'ex attaccante del Napoli soprannominato Mr. Due Miliardi ha segnato 77 reti in 165 partite ... tuttonapoli.net

Addio a Beppe #Savoldi, il ricordo del Napolista a firma Il Ciuccio Enzo #Biagi scrisse che Napoli era in rovina perché non aveva venduto #Gava, non per #Savoldi. #Vinicio storse il naso per il suo acquisto, soprattutto per la cessione di #Clerici - facebook.com facebook

Beppe Savoldi morto a 79 anni: addio a Mister due miliardi, icona del calcio italiano x.com