Napoli Confcommercio boccia la delibera sulla movida | Danneggia il turismo e rende la città più insicura

Confcommercio Napoli ha espresso forte disappunto riguardo alle nuove restrizioni sugli orari dei locali, definendole dannose per il settore commerciale e turistico della città. La delibera, approvata recentemente, limita le ore di apertura e chiusura delle attività commerciali, suscitando preoccupazioni tra gli operatori locali. La posizione dell’associazione si concentra sul rischio di impattare negativamente sull’afflusso di visitatori e sulla sicurezza complessiva dell’area. La questione riguarda dunque le conseguenze pratiche di un provvedimento che, secondo alcuni, potrebbe compromettere la vivibilità del centro urbano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Confcommercio Napoli esprime una netta contrarietà alle recenti misure restrittive sugli orari dei locali, giudicando il provvedimento inutile e dannoso per l’intera filiera commerciale e turistica. Una delegazione di Confcommercio guidata dal presidente Massimo Di Porzio è stata ricevuta in audizione alla commissione legalità del Comune di Napoli in riferimento alla movida e in particolare alla delibera decisa dall’amministrazione. “La gestione ordinata della vita notturna rappresenta al contrario un presidio fondamentale di sicurezza, legalità e accoglienza che mantiene la città viva e illuminata. Il rumore e la cosiddetta malamovida non... 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Movida, Fipe Confcommercio Napoli: Delibera sbagliata, penalizza le imprese“La delibera sulla movida è sbagliata nel metodo e nel merito: invece di affrontare le reali cause del fenomeno, finisce per colpire le attività... Protesta a Napoli: “Ordinanza Manfredi soffoca la movida e danneggia la città”Protesta a Napoli: “Ordinanza Manfredi soffoca la movida e danneggia la città”"> Il centro storico di Napoli si prepara a una grande mobilitazione...