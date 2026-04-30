Protesta a Napoli | Ordinanza Manfredi soffoca la movida e danneggia la città

Nel centro storico di Napoli si sta organizzando una protesta contro un’ordinanza che limita le attività dei locali notturni. La mobilitazione è stata annunciata da alcuni esercenti e cittadini, che ritengono che le restrizioni possano avere conseguenze negative sulla vita sociale e commerciale della zona. L’ordinanza in questione riguarda restrizioni orarie e norme di sicurezza per le attività di intrattenimento notturno.

"> Il centro storico di Napoli si prepara a una grande mobilitazione contro l’ordinanza sulla movida che limita le attività dei locali. Gli esercenti, insieme agli operatori culturali, hanno indetto una manifestazione per giovedì 30 aprile, a partire dalle 17:00 in piazza San Domenico Maggiore, per far sentire la loro voce contro le restrizioni imposte dal sindaco Gaetano Manfredi. Dettagli della manifestazione. Con lo slogan “Que viva Napoli!”, gli organizzatori intendono sottolineare l’importanza della vitalità del centro storico. L’ordinanza prevede misure che scatenano l’ira degli esercenti, tra cui restrizioni drastiche per quanto riguarda gli orari di apertura, le vendite per asporto e la chiusura dei locali.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Protesta a Napoli: “Ordinanza Manfredi soffoca la movida e danneggia la città” Notizie correlate Leggi anche: Ordinanza Manfredi: nuove regole per la movida notturna a Napoli. Cambiamenti in arrivo! Napoli, stretta sulla movida a Piazza Bellini: Manfredi firma l’ordinanza su orari e vendita di alcoliciIl sindaco Manfredi firma l'ordinanza per la movida di Piazza Bellini a Napoli: stop alla vendita di alcolici dopo le 22:30, chiusura entro... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Movida a Napoli, scoppia la protesta: L'ordinanza Manfredi uccide la città; Que viva Napoli!, la protesta dei bar del centro contro la delibera sulla movida; Movida, i locali del centro storico contro Manfredi: Ordinanza miope; Gli esercenti del centro storico contro l’ordinanza di Manfredi. Protesta a Napoli: Ordinanza Manfredi soffoca la movida e danneggia la cittàIl centro storico di Napoli si prepara a una grande mobilitazione contro l’ordinanza sulla movida che limita le attività dei locali. Gli esercenti, insieme agli operatori culturali, hanno indetto una ... napolipiu.com Movida, i locali del centro storico contro Manfredi: Ordinanza miopeQue viva Napoli. Per una metropoli viva contro le ordinanze miopi e dannose, dalla parte dell'arte e della cultura. È quanto si legge su una locandina esposta da diversi esercenti del centro antico ... napolitoday.it È quanto si legge su una locandina esposta da diversi esercenti del centro antico di Napoli in protesta contro l'ultima ordinanza sulla movida dal sindaco Gaetano Manfredi - facebook.com facebook