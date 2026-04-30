Movida Fipe Confcommercio Napoli | Delibera sbagliata penalizza le imprese

La Fipe Confcommercio Napoli ha commentato la recente delibera sulla movida, definendola sbagliata sia nel metodo che nel merito. Secondo l’associazione, anziché affrontare le cause principali del fenomeno, la normativa penalizza le attività commerciali che rispettano le regole. La posizione si basa su quanto dichiarato dagli rappresentanti delle imprese coinvolte, che criticano le scelte adottate dal Comune. La discussione riguarda le misure adottate per regolare la vita notturna nel centro cittadino.

“La delibera sulla movida è sbagliata nel metodo e nel merito: invece di affrontare le reali cause del fenomeno, finisce per colpire le attività regolari”. È quanto emerso dal Consiglio straordinario di Fipe Confcommercio Napoli, riunito per analizzare il provvedimento in discussione in Consiglio comunale. “La stessa delibera richiama le analisi dei consulenti tecnici d’ufficio (Ctu), che evidenziano chiaramente come i fenomeni di disturbo siano riconducibili a comportamenti antropici e aggregazioni spontanee fuori controllo, e non ai pubblici esercizi. Di fronte a questo dato, è inaccettabile che la risposta dell’Amministrazione sia limitare orari e attività di chi opera nel rispetto delle regole”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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