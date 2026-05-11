Al Napoli Comicon 2026, si è parlato molto di nuove uscite editoriali, tra cui il manga “Kraken Mare” pubblicato in Italia da Star. Durante un’intervista, un rappresentante ha sottolineato la necessità che gli editori si concentrino sul loro ruolo, affinché possano portare avanti progetti di qualità. La presentazione dell’opera ha suscitato interesse tra i presenti, evidenziando l’attenzione del settore verso le novità nel campo dei fumetti e manga.

L’uscita di Kraken Mare non è solamente un evento editoriale. Il manga edito in Italia da Star Comics si è imposto come una lettura che ha interessato appassionati di manga e non solo, ma la sua uscita è stata l’occasione per verificare come la percezione del manga e dei suoi meccanismi siano divulgati in Italia. Un aspetto non trascurabile, considerato che dietro Kraken Mare ci sono due autori europei, il francese Guillame Dorison ai testi e il nostro Massimo dall’Oglio ai disegni. Un duo autoriale che sotto gli pseudonimi di Hagane e IZU ha realizzato un manga sci-fi che ricorda i fasti della space opera di alto profilo. Massimo dall’Oglio, tra arte e visibilità digitale.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Napoli Comicon 2026 – Intervista Massimo dell’Oglio “Abbiamo bisogno che gli editori facciano gli editori”

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