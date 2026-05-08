Durante il Napoli Comicon 2026, è stata condotta un’intervista a Giuseppe Camuncoli, fumettista noto per il suo lavoro su varie serie di fumetti. La conversazione ha toccato anche la serie Undiscovered Country, pubblicata in Italia da saldaPress, creata da Charles Soules e Scott Snyder. La serie affronta temi legati alle criticità di una nazione attraverso le immagini e le narrazioni, offrendo uno sguardo diretto sulle tematiche trattate.

Alla riscoperta di una nazione. Si potrebbe riassumere così Undiscovered Country, la serie Image Comics pubblicata in Italia da saldaPress, in cui Charles Soules e Scott Snyder hanno messo a nudo le ipocrisie della land of freedom. A supportarli in questo viaggio distopico è stato Giuseppe Camuncoli, disegnatore della serie, che ha dato a questo immaginario ricco di icone e di simbologia a stelle e strisce la sua forma. Undiscovered Country ci ha accompagnato per molto tempo, al punto che l’uscita del sesto ed ultimo volume dell’edizione italiana è uno degli eventi più attesi dai lettori di saldaPress. Una lunga attesa, che a Napoli Comicon 2026 abbiamo vissuto proprio con Giuseppe Camuncoli, rivivendo le emozioni di questo viaggio.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Napoli Comicon 2026 – Intervista a Giuseppe Camuncoli

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