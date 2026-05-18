Mercato Napoli svolta per Khalaili | ecco cosa sta succedendo

Nella giornata di oggi si intensificano le trattative per il trasferimento di Anan Khalaili al Napoli. I rappresentanti del club partenopeo hanno stabilito contatti con l’agente del terzino israeliano e si sta organizzando un viaggio in Belgio per discutere i dettagli dell’operazione. La trattativa procede con attenzione e potrebbe essere definita nelle prossime ore, mentre i dirigenti del Napoli monitorano da vicino gli sviluppi. La situazione resta in aggiornamento.

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