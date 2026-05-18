Mercato Napoli svolta per Khalaili | ecco cosa sta succedendo

Da spazionapoli.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi si intensificano le trattative per il trasferimento di Anan Khalaili al Napoli. I rappresentanti del club partenopeo hanno stabilito contatti con l’agente del terzino israeliano e si sta organizzando un viaggio in Belgio per discutere i dettagli dell’operazione. La trattativa procede con attenzione e potrebbe essere definita nelle prossime ore, mentre i dirigenti del Napoli monitorano da vicino gli sviluppi. La situazione resta in aggiornamento.

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Anan Khalaili verso il Napoli: i contatti con l’agente del terzino israeliano si intensificano questa settimana, con emissari pronti a raggiungere il Belgio per chiudere l’operazione. Khalaili-Napoli: la cifra che sblocca tutto. Secondo quanto riporta Il Mattino, il Napoli ha fissato la valutazione del laterale dell’Union Saint-Gilloise intorno ai 20 milioni di euro. La squadra mercato partenopea mantiene contatti costanti con l’entourage del classe 2004 israeliano, intensificando gli sforzi per completare la trattativa entro i prossimi giorni. Gli emissari azzurri si prepareranno a raggiungere Bruxelles per formalizzare l’accordo e definire i dettagli tecnici della cessione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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