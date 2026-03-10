Rinnovo Vlahovic accordo diverso rispetto a quello di Yildiz I dettagli e le cifre del possibile prolungamento del serbo
La Juventus sta negoziando il rinnovo di contratto di Vlahovic, con un accordo che differisce da quello già firmato con Yildiz. I dettagli e le cifre del possibile prolungamento sono ancora da definire, ma si lavora per trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti. La trattativa è in corso e non ci sono ancora comunicazioni ufficiali sui termini finali.
Rinnovo Vlahovic, sarà un accordo diverso rispetto a quello firmato da Yildiz. I dettagli e le cifre del possibile prolungamento del bomber. La Juve ha accelerato le operazioni per blindare il proprio futuro, mettendo al centro del progetto il ritorno a pieno regime di Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il clima attorno all’attaccante classe 2000 è diventato rovente, ma in senso positivo. Dopo aver dato priorità alla chiusura del mercato invernale, la dirigenza bianconera si è seduta al tavolo con l’entourage della punta per definire i dettagli di una permanenza che appare sempre più probabile. ULTIMISSIME JUVE LIVE Darko Ristic, agente del calciatore, è rimasto a Torino dopo aver assistito alla sfida contro il Pisa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Articoli correlati
Rinnovo Vlahovic, Spalletti ha le idee chiare sul possibile prolungamento del serbo. Le impressioni in casa bianconeraLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal...
Vlahovic Juve, cifre e dettagli del possibile rinnovo. La società bianconera risparmierebbe questa cifradi Redazione JuventusNews24Vlahovic Juve, le cifre e i dettagli del possibile rinnovo del contratto del serbo.
Approfondimenti e contenuti su Rinnovo Vlahovic
Temi più discussi: Vlahovic-Juve: c'è l'apertura per il rinnovo, i dettagli e le cifre; Le ultime sul rinnovo di Vlahovic e altre 2 storie sulla Juventus che potresti esserti perso; La svolta: Vlahovic apre al rinnovo, la Juventus spinge per uno sconto sull'ingaggio; Juventus, c’è apertura per il rinnovo di Vlahovic! Il punto - Home New.
Juventus-Vlahovic, offerta del club per il rinnovo, sabato il rientro in campo: il piano tattico di SpallettiLa Juventus e Dusan Vlahovic presto si incontreranno per discutere il rinnovo del contratto: e sabato il serbo rientrerà tra i convocati di Spalletti ... sport.virgilio.it
JUVE VLAHOVIC Juventus, offerta di rinnovo per Vlahovic: ingaggio ridotto ma bonus e commissioni in primo pianoLa Juventus continua a pianificare il futuro mentre attende di capire se la prossima stagione potrà contare sugli introiti della Champions League. In questo contesto rientra anche la trattativa per il ... statoquotidiano.it
#Juventus, le cifre dell'offerta per il rinnovo di #Vlahovic: sarà meno pagato di #Yildiz, ma occhio alle commissioni x.com
La prima offerta della Juventus per il rinnovo di Vlahovic dovrebbe essere leggermente inferiore a quella accettata da Yildiz, pertanto non supererà i 6/7 milioni di euro, puntando su una base fissa contenuta e una serie di bonus creativi [Tuttosport] Voi siete fa - facebook.com facebook