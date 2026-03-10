Rinnovo Vlahovic accordo diverso rispetto a quello di Yildiz I dettagli e le cifre del possibile prolungamento del serbo

La Juventus sta negoziando il rinnovo di contratto di Vlahovic, con un accordo che differisce da quello già firmato con Yildiz. I dettagli e le cifre del possibile prolungamento sono ancora da definire, ma si lavora per trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti. La trattativa è in corso e non ci sono ancora comunicazioni ufficiali sui termini finali.

Rinnovo Vlahovic, sarà un accordo diverso rispetto a quello firmato da Yildiz. I dettagli e le cifre del possibile prolungamento del bomber. La Juve ha accelerato le operazioni per blindare il proprio futuro, mettendo al centro del progetto il ritorno a pieno regime di Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il clima attorno all'attaccante classe 2000 è diventato rovente, ma in senso positivo. Dopo aver dato priorità alla chiusura del mercato invernale, la dirigenza bianconera si è seduta al tavolo con l'entourage della punta per definire i dettagli di una permanenza che appare sempre più probabile. ULTIMISSIME JUVE LIVE Darko Ristic, agente del calciatore, è rimasto a Torino dopo aver assistito alla sfida contro il Pisa.