Bione chiuso per il Nameless Festival | Scorretto chiudere spazi pubblici per un' iniziativa privata

Da leccotoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi è stata comunicata la sospensione delle attività presso il centro sportivo Bione, che durerà dal 29 maggio al 2 giugno. La causa è l'organizzazione del Nameless Festival, evento che coinvolge diverse aree del complesso. La decisione ha suscitato reazioni tra gli utenti, che hanno detto che chiudere spazi pubblici per un'iniziativa privata è scorretto. La comunicazione è stata inviata a tutti gli sportivi che frequentano regolarmente il centro, sia adulti che bambini.

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In data odierna tutti gli sportivi – grandi e piccoli – che frequentano il centro sportivo Bione hanno ricevuto la comunicazione che le attività sono sospese dal 29 maggio al 2 giugno a causa dell'organizzazione del Nameless Festival. La pista di atletica sarà chiusa dal 14 maggio al 2 giugno. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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