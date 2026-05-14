Bione chiuso per il Nameless Festival | Scorretto chiudere spazi pubblici per un' iniziativa privata

Oggi è stata comunicata la sospensione delle attività presso il centro sportivo Bione, che durerà dal 29 maggio al 2 giugno. La causa è l'organizzazione del Nameless Festival, evento che coinvolge diverse aree del complesso. La decisione ha suscitato reazioni tra gli utenti, che hanno detto che chiudere spazi pubblici per un'iniziativa privata è scorretto. La comunicazione è stata inviata a tutti gli sportivi che frequentano regolarmente il centro, sia adulti che bambini.

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