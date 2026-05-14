Bione chiuso per il Nameless Festival | Scorretto chiudere spazi pubblici per un' iniziativa privata
Oggi è stata comunicata la sospensione delle attività presso il centro sportivo Bione, che durerà dal 29 maggio al 2 giugno. La causa è l'organizzazione del Nameless Festival, evento che coinvolge diverse aree del complesso. La decisione ha suscitato reazioni tra gli utenti, che hanno detto che chiudere spazi pubblici per un'iniziativa privata è scorretto. La comunicazione è stata inviata a tutti gli sportivi che frequentano regolarmente il centro, sia adulti che bambini.
In data odierna tutti gli sportivi – grandi e piccoli – che frequentano il centro sportivo Bione hanno ricevuto la comunicazione che le attività sono sospese dal 29 maggio al 2 giugno a causa dell'organizzazione del Nameless Festival. La pista di atletica sarà chiusa dal 14 maggio al 2 giugno. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Sullo stesso argomento
Calvin Harris, Fisher, Clara e tanti altri: il Nameless svela tutti i protagonisti dell'edizione 2026 al BioneEcco la line up completa dell'atteso Festival che vedrà esibirsi circa 80 artisti.
Leggi anche: John Summit entra nella lineup del Nameless 2026: oltre 60 artisti al Bione
Treni speciali da Milano per il Nameless, il mega festival live del Lago di ComoÈ un lavoro meno vistoso, più lento, ma è quello che permette di trovare ciò che conta davvero. Noi continuiamo a farlo leggendo, verificando e seguendo le tracce giuste anche quando non sono le più c ... milanotoday.it
Per il festival di musica elettronica Nameless biglietto speciale di TrenordIl 'Nameless Festival' in programma dal 30 maggio al 1 giugno torna a Lecco dopo 13 anni e si potrà raggiungere anche in treno. (ANSA) ... ansa.it