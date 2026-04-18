A Cernusco sul Naviglio e Pioltello si svolge la festa del quartiere Tre Torri, un evento che unisce sport e musica dedicato alla comunità locale. La manifestazione si propone di coinvolgere i residenti attraverso iniziative che vanno dalla promozione di attività sportive a momenti musicali, offrendo uno spazio di incontro e socializzazione. La festa rappresenta un’occasione per valorizzare il quartiere e rafforzare i legami tra i cittadini.

Dai margini alla comunità, dalla strada ai progetti: a Cernusco sul Naviglio e Pioltello oggi la periferia non si racconta più solo come problema, ma come laboratorio sociale. È la doppia festa di quartiere che tra pomeriggio e sera mette in scena un’idea diversa di Milano Est: sport, musica e partecipazione per riattivare spazi e relazioni. Il format nasce dall’esperienza di un gruppo di giovani cresciuti nelle zone critiche e oggi impegnati a restituire opportunità a chi rischia di non averne. A guidarli, Andrea Pasqualetti, che ha trasformato un percorso personale nato tra difficoltà e periferia in un progetto collettivo. "Diamo un’occasione", è la sintesi di una filosofia che parte dal basso e punta a prevenire il disagio prima che diventi esclusione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La festa del quartiere Tre Torri. Sport e musica per la comunità

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