È in programma una serie di cinque concerti all’interno di strutture residenziali nel circondario imolese, con l’obiettivo di portare musica nei luoghi di cura. La rassegna, intitolata ‘Armonie nel verde per costruire comunità nei luoghi della cura’, coinvolge sette note e si svolgerà in vari spazi dedicati alla assistenza. L’iniziativa mira a promuovere il benessere e favorire le relazioni tra le persone che vivono o lavorano in questi ambienti.

Musica, relazioni e benessere nei luoghi della cura del circondario imolese. E’ pronta a partire la rassegna ‘Armonie nel verde per costruire comunità nei luoghi della cura’, ciclo di cinque appuntamenti che porterà le sette note all’interno di diverse strutture residenziali del territorio. Un progetto promosso nell’ambito di welfare culturale dal Nuovo Circondario Imolese, insieme ai partner Asp e Ausl, con il coinvolgimento di artisti e realtà musicali della zona. Un percorso sostenuto dalla Città Metropolitana. Mini concerti ed esibizioni dal vivo in programma all’interno di case residenza per anziani, case della comunità ed altri spazi dedicati alla cura con l’obiettivo di favorire il benessere delle persone, contrastare l’isolamento e creare nuove occasioni di incontro tra generazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Musica contro malattia e solitudine. Cinque concerti nei luoghi di cura

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