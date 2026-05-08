Musica nei luoghi di cura torna l’appuntamento con Stelle sonanti

Torna l’appuntamento con “Stelle sonanti”, la rassegna musicale organizzata dall’Azienda Usl di Piacenza in collaborazione con gli Amici della Lirica e l’Orchestra Dedicata. L’iniziativa si svolge nei reparti ospedalieri e mira a creare un’atmosfera più serena per i pazienti attraverso la musica. L’evento rappresenta un’occasione per portare momenti di sollievo e conforto durante il soggiorno negli ospedali.

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