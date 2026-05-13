Ex Fardeco-Chemitrust L’asta è andata deserta ma qualcosa si muove

L'asta per l'area dell'ex Fardeco-Chemitrust in via Borsa, nel rione Villaggio San Biagio, si è conclusa senza assegnazioni. La procedura si è fermata con un'asta andata deserta, lasciando la situazione in attesa di sviluppi futuri. Nessun acquirente ha partecipato alla vendita, e il destino dell’area rimane quindi ancora incerto. Al momento, non sono stati annunciati nuovi passaggi o iniziative ufficiali.

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Il destino dell’ area ex Fardeco-Chemitrust di via Borsa, nel cuore del rione Villaggio San Biagio, rimane ufficialmente in sospeso. L’asta fissata per il 7 maggio, con termine per la presentazione delle offerte scaduto il giorno prima alle 12, è andata deserta. Nonostante l’attesa per una possibile svolta nel recupero dello storico insediamento produttivo, le buste telematiche sono rimaste vuote, lasciando al palo il complesso industriale che un tempo ospitò le insegne anche di Debat e Qmed. Tuttavia il silenzio della procedura ufficiale non coincide con un disinteresse del mercato. Secondo indiscrezioni trapelate dagli ambienti vicini alla liquidazione giudiziale della Reef spa, gestita dal curatore Fabio Pettinato, alcuni imprenditori avrebbero manifestato un interesse concreto a ridosso della scadenza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ex Fardeco-Chemitrust. L’asta è andata deserta ma qualcosa si muove ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Portonovo verso l’estate. I soliti cronici ritardi per le manutenzioni. Ma qualcosa si muoveMancano 10 giorni all’inizio della stagione balneare e Portonovo, la perla del Conero, si sta preparando per brillare nell’azzurro del suo mare. Ex Fardeco all’asta. Bonificare l’area costerà 10 milioniIl destino dell’area ex Fardeco-Chemitrust di via Borsa nel rione Villaggio San Biagio potrebbe decidersi il 6 maggio, termine ultimo per la...