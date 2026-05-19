A Modena, un uomo di 31 anni, di origini marocchine e cittadinanza italiana, è stato coinvolto in un episodio in cui ha travolto con la propria auto otto persone, provocando ferite serie. L’uomo, accusato di strage e lesioni aggravate, aveva manifestato l’intenzione di entrare a far parte di una base militare della Nato in Italia, contattando ripetutamente presidi dell’alleanza nel paese. L’episodio si è verificato nel centro della città, suscitando preoccupazione tra i residenti.

Voleva arruolarsi e lavorare in una base della Nato Salim El Koudri. Il 31enne italo-marocchino accusato di strage e lesioni aggravate per aver ferito otto persone lanciando l'auto a folle velocità nel cuore di Modena aveva chiamato più volte presidi dell'Alleanza Atlantica in Italia. Il motivo non la spiegato ai giudici che l'hanno interrogato. Ha preferito restare in silenzio. Ma sui computer e sui quattro telefoni cellulari che gli sono stati sequestrati pare sia rimasta traccia di queste chiamate e di alcuni messaggi. In uno di questi domandava informazioni su cosa si mangiava nelle basi Nato, sui menu serviti ai militari. Non riuscendo a trovare lavoro come impiegato, forte di una laurea, Salim ha forse pensato di arruolarsi per guardarsi da vivete? Gli investigatori non rivelano più di tanto, ma le indagini proseguono serrate. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Modena, El Koudri voleva arruolarsi per entrare in una base della Nato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Auto sulla folla a Modena, chi è Salim el Koudri e perché voleva fare una strage: "Si sentiva bullizzato"Mentre Modena tenta di riprendersi dallo shock per quanto accaaduto in via Emilia, l’attenzione degli inquirenti è rivolta al profilo di Salim el...

Modena, la procura non contesta l’aggravante del terrorismo per El Koudri. Deliri anche su Nato e Chiara FerragniSi è presentato davanti al gip per l’udienza di convalida, ma Salim El Koudri non ha detto nulla in merito ai fatti di sabato, quando a Modena si è...

La terribile vicenda di Modena ha scatenato le polemiche politiche. Salvini vuole levare la cittadinanza a Salim El Koudri, il ragazzo di origini marocchine che falciato molte persone. Peccato che sia italiano e che la vicenda sembri non di terrorismo ma di salut x.com

Modena, El Koudri in carcere chiede una Bibbia e un prete. Plot twist. reddit

Modena, El Koudri voleva arruolarsi per entrare in una base della NatoVoleva arruolarsi e lavorare in una base della Nato Salim El Koudri. Il 31enne italo-marocchino accusato di strage e lesioni aggravate per aver ... iltempo.it

Salim El Koudri, l’attacco in centro a Modena era preparato: Sono uscito di casa per morire, dovevo solo accelerareSono uscito perché quel giorno pensavo di morire. Non di uccidere e neanche di uccidermi, di morire. Con questa spiegazione senza senso Salim El Koudri ha riferito al ... ilmattino.it