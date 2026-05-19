Durante il Royal Windsor Horse Show, una giovane militare di 24 anni è deceduta a causa di una caduta da cavallo avvenuta durante un’esibizione. La vittima è caduta mentre si trovava in sella e, nonostante i tentativi di soccorso, è deceduta sul posto. La notizia ha suscitato grande shock tra i presenti e le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente. Il pubblico si è mostrato profondamente colpito dall’accaduto.

Una tragedia ha sconvolto il Royal Windsor Horse Show, dove la giovane militare Ciara Sullivan, 24 anni, è morta in seguito a una caduta da cavallo avvenuta durante un’esibizione. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di venerdì 15 maggio 2026, mentre la soldatessa stava lasciando l’arena di Windsor, nel Berkshire, al termine della sua performance. Secondo quanto riferito dalla polizia della Thames Valley, la giovane, appartenente alla Royal Horse Artillery, sarebbe caduta intorno alle 19 riportando ferite gravissime. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: il decesso è stato constatato sul posto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Muore così davanti a lui, disgrazia”. Re Carlo scioccato: tragedia spaventosa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

2001 - Tutti i più grandi successi musicali in Italia + I 30 Singoli Più Venduti (Versione Breve)

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Andrea muore davanti ai genitori, era soltanto un bambino: Italia, tragedia spaventosa

Bimba lascia l’ospedale e muore così: tragedia spaventosa in Italia, dolore insopportabileUna bambina di quattro anni è morta nella mattinata di ieri in provincia di Rimini, dopo un improvviso e rapido peggioramento delle sue condizioni.

Ho visto che questo argomento viene spesso citato nelle mie ricerche, quindi voglio aggiungere: il motivo per cui ho rimandato così a lungo di giocare a Sekiro è che il marketing delle conseguenze per la morte mi ha provocato ansia. Poi scopro che non è un reddit

Massa, aggredito da un gruppo di ragazzini ubriachi: Giacomo Bongiorni muore a 47 anni davanti al figlio di 11. Fermati tre ragazziUn richiamo a non lanciare bottiglie di vetro contro un negozio: tanto è bastato a far scattare la furia del 'branco' di giovanissimi che lo ha aggredito. Giacomo Bongiorni, 47 anni, è morto così, ... ilmattino.it

Giacomo Bongiorni muore a 47 anni davanti al figlio di 11 aggredito da un gruppo di ragazzini ubriachi. Aveva chiesto di non lanciare bottiglieUn richiamo a non lanciare bottiglie di vetro contro un negozio: tanto è bastato a far scattare la furia del 'branco' di giovanissimi che lo ha aggredito. Giacomo Bongiorni, 47 anni, è morto così, ... ilgazzettino.it