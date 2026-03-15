Bimba lascia l’ospedale e muore così | tragedia spaventosa in Italia dolore insopportabile

Una bambina di quattro anni è deceduta ieri mattina in provincia di Rimini dopo un rapido deterioramento delle sue condizioni di salute. La giovane paziente era stata ricoverata in ospedale e, in breve tempo, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso. La notizia ha suscitato grande dolore tra i familiari e la comunità locale.

Una bambina di quattro anni è morta nella mattinata di ieri in provincia di Rimini, dopo un improvviso e rapido peggioramento delle sue condizioni. La piccola era stata portata poche ore prima in ospedale per accertamenti legati alla febbre, ma la valutazione iniziale non aveva fatto emergere elementi ritenuti critici. L’accesso alle Urgenze pediatriche dell’Ospedale Infermi. La bambina, residente nel Riminese e di nazionalità ucraina, era stata accompagnata dai genitori venerdì sera all’ambulatorio delle Urgenze pediatriche dell’Ospedale Infermi di Rimini. L’arrivo in struttura sarebbe avvenuto intorno alle 21.30, dopo la comparsa di febbre alta iniziata nel tardo pomeriggio. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Bimba lascia l’ospedale e muore così: tragedia spaventosa in Italia, dolore insopportabile Articoli correlati Leggi anche: La figlia lo aspetta per il compleanno, lui muore schiacciato così: orrore in Italia, tragedia spaventosa “Non respira”. Tragedia spaventosa in Italia, muore a soli 2 anni: cosa le è successo, agghiaccianteTragedia a Vibo Valentia, dove una bimba di due anni è morta dopo essersi soffocata, probabilmente mentre mangiava un wurstel. Tutto quello che riguarda Bimba lascia Temi più discussi: Dimessa dopo 4 mesi la bimba nata dopo sole 23 settimane; La piccola bimba piuma vince la sua battaglia: nata prematura, pesava solo 600 grammi ma adesso può andare a casa; Dai bambini 'lezioni' di rispetto agli adulti contro le aggressioni ai sanitari; Bimba di 4 anni muore in ospedale: visitata nella notte per febbre e poi dimessa, all’alba la tragedia. Bimba di 4 anni muore in ospedale, era stata dimessa poco prima dal pronto soccorso: disposti accertamentiUna bimba di 4 anni è morta a Rimini dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso pediatrico. La piccola ha lasciato l’ospedale ma le sue condizioni sono peggiorate di nuovo. I genitori l’hanno ... fanpage.it Rimini, bimba di 4 anni muore dopo essere stata dimessa dall’ambulatorio pediatricoTragedia in provincia di Rimini dove una bambina di quattro anni è morta nella mattinata di ieri dopo un improvviso peggioramento delle sue condizioni di ... thesocialpost.it Una storia che lascia senza parole: un uomo porta in Canavese una bimba dalla Georgia, spacciandola per sua figlia, ma il DNA racconta tutt'altra verità! Cosa ne pensate di questa vicenda Leggete tutti i dettagli nell'articolo di @quotidianocanavese: htt facebook