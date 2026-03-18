Una tragedia ha colpito la comunità di Cavallino Treporti nel pomeriggio di martedì 17 marzo, quando un bambino di tre anni è deceduto improvvisamente nella sua abitazione. I famigliari erano presenti al momento del malore, che si è verificato davanti ai loro occhi. La vittima, un bambino, ha perso la vita dopo aver accusato un grave problema di salute.

Una tragedia improvvisa ha scosso la comunità di Cavallino Treporti. Nel pomeriggio di martedì 17 marzo, un bambino di tre anni è morto dopo essere stato colpito da un malore nella sua abitazione, sotto gli occhi dei familiari. Nonostante l’intervento immediato dei sanitari, non è stato possibile salvargli la vita. Il piccolo si chiamava Andrea Teso e viveva con i genitori a Treporti, in via Vivaldi. In base alle prime informazioni disponibili, il bambino si era sdraiato nel suo lettino per il consueto riposino pomeridiano, senza che nulla facesse presagire un peggioramento improvviso delle sue condizioni. Il malore improvviso durante il riposino. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Andrea muore davanti ai genitori, era soltanto un bambino: Italia, tragedia spaventosa

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