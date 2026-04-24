Mettete un limite al passaggio di tir non respiriamo per lo smog protesta a Napoli nella zona industriale

Gli abitanti della zona industriale di Poggioreale a Napoli hanno manifestato per chiedere un limite al transito dei tir, lamentando problemi legati alla qualità dell’aria. La protesta si è svolta con una manifestazione pubblica e una riunione congiunta delle Municipalità IV e VI, prevista per il 29 aprile. La questione riguarda l’eccesso di smog nella zona, che ha portato i residenti a protestare contro l’attuale situazione.

Protesta a Napoli degli abitanti della zona industriale di Poggioreale contro lo smog. Riunione congiunta delle Municipalità IV e VI il 29 aprile. Gli abitanti: "Chiediamo un limite al numero di tir giornaliero".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Tir in fiamme nella zona industriale di San Salvo La vita impossibile sotto il viadotto a Napoli: “Smog, caos e rumore”, la protesta degli abitantiLa protesta degli abitanti contro l'aumento del passaggio dei tir con container nella zona di via Traccia e via De Roberto: "Qui non riusciamo a... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Troppe vigne in Veneto: è tempo di mettere un limite!; Decreto Aree Idonee 2025, dove si può installare il fotovoltaico con iter accelerato; Revolut: App, conto e carte, cos'è, come funziona quanto costa; Pellai sullo smartphone: Il limite è fondamentale. Mettete un limite al passaggio di tir, non respiriamo per lo smog protesta a Napoli nella zona industrialeProtesta a Napoli degli abitanti della zona industriale di Poggioreale contro lo smog. Riunione congiunta delle Municipalità IV e VI il 29 aprile. Gli abitanti: Chiediamo un limite al numero di tir ... fanpage.it Attenzione a quello che mettete nel carrello della spesa perché non tutto ciò che brilla è oro. Le iconiche merendine che hanno accompagnato la nostra infanzia nascondono segreti che potrebbero compromettere seriamente la salute della vostra famiglia. Par - facebook.com facebook Gasperini: "Ranieri Io non ho fatto nulla, non mi mettete sullo stesso piano. Con Massara non c'è stato un feeling" x.com