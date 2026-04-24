Mettete un limite al passaggio di tir non respiriamo per lo smog protesta a Napoli nella zona industriale

Da fanpage.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli abitanti della zona industriale di Poggioreale a Napoli hanno manifestato per chiedere un limite al transito dei tir, lamentando problemi legati alla qualità dell’aria. La protesta si è svolta con una manifestazione pubblica e una riunione congiunta delle Municipalità IV e VI, prevista per il 29 aprile. La questione riguarda l’eccesso di smog nella zona, che ha portato i residenti a protestare contro l’attuale situazione.

Protesta a Napoli degli abitanti della zona industriale di Poggioreale contro lo smog. Riunione congiunta delle Municipalità IV e VI il 29 aprile. Gli abitanti: "Chiediamo un limite al numero di tir giornaliero".🔗 Leggi su Fanpage.it

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