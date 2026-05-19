Il tecnico portoghese José Mourinho sarebbe vicino a tornare a sedersi sulla panchina del Real Madrid. Secondo fonti vicine alla società, il club ha deciso di pagare la clausola rescissoria prevista nel contratto attuale dell’allenatore e starebbe aspettando solo la firma ufficiale. La notizia circola da alcune ore e al momento non ci sono conferme ufficiali, ma le operazioni sembrano essere in fase avanzata.

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© Calcionews24.com - Mourinho a un passo dal ritorno al Real Madrid: Florentino Pérez paga la clausola e attende solo la firma

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