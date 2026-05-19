Motrice avvolta dalle fiamme camion carico di carta a fuoco sull’Autostrada del Sole

Un incendio ha coinvolto una motrice sulla A1, causando il blocco di una corsia e una lunga coda di veicoli sulla carreggiata diretta verso Bologna. Il veicolo, un camion carico di carta, è stato avvolto dalle fiamme, con i vigili del fuoco intervenuti per spegnere il rogo e mettere in sicurezza la zona. La circolazione è rallentata, e si registrano disagi tra gli automobilisti in transito sull’autostrada del Sole. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze immediate.

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Firenze, 19 maggio 2026 – Lunga coda sull’autostrada del Sole A1, lungo la Direttissima, sulla carreggiata verso Bologna. A causare il disagio è l’incendio di un mezzo pesante carico di carta: è successo intorno alle 9,30 sul tratto compreso tra Aglio e Firenzuola in direzione nord, al chilometro 27. La motrice distrutta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, per la precisione dai distaccamenti di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Firenze Ovest e di Calenzano. Uno spiegamento di forze anche per l’alta infiammabilità del carico del tir: sono state inviate sul luogo dell’incendio due squadre e due autobotti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Motrice avvolta dalle fiamme, camion carico di carta a fuoco sull’Autostrada del Sole ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Vettura avvolta dalle fiamme in autostrada: intervento dei Vigili del FuocoTempo di lettura: < 1 minutoMomenti di paura nella serata di ieri, domenica 8 marzo, sull’autostrada A16 Napoli–Canosa, dove un’autovettura ha... L’auto avvolta dalle fiamme, la colonna di fumo che sale: vigili del fuoco in azioneA dare l’allarme la proprietaria del veicolo che, poco dopo averlo parcheggiato nel cortile di casa, si è accorta dell’incendio Un’automobile...