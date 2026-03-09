Nella serata di ieri, domenica 8 marzo, un’auto ha preso improvvisamente fuoco mentre percorreva l’autostrada A16 Napoli–Canosa. I Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Nessuna vittima è stata segnalata, e l’incendio ha causato temporanei rallentamenti sul traffico. La vettura è stata completamente avvolta dalle fiamme durante l’intervento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di paura nella serata di ieri, domenica 8 marzo, sull’autostrada A16 Napoli–Canosa, dove un’autovettura ha improvvisamente preso fuoco mentre era in marcia. L’episodio si è verificato intorno alle ore 20:00 in direzione Canosa, all’altezza dell’uscita di Baiano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Avellino che, giunti rapidamente sul luogo dell’incidente, hanno trovato il veicolo già completamente avvolto dalle fiamme. I caschi rossi hanno provveduto a domare l’incendio e a mettere in sicurezza l’area interessata, evitando ulteriori rischi per la circolazione. A bordo dell’auto si trovava il solo conducente che, accortosi di quanto stava accadendo, è riuscito ad abbandonare il veicolo prima che il rogo si propagasse. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Vettura avvolta dalle fiamme in autostrada: intervento dei Vigili del Fuoco

