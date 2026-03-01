Drammatico scontro tra un' auto e una moto il centauro perde la vita in ospedale

Sabato sera in viale Oberdan a Cesena si è verificato un grave incidente stradale intorno alle 19:30. Un'auto e una moto sono entrate in collisione all’intersezione con via Pola, portando a un intervento immediato della Polizia Locale. Purtroppo, il centauro coinvolto nell'incidente è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove è deceduto poco dopo.

Tragedia stradale sabato sera in viale Oberdan, dove si è verificato un incidentepurtroppo mortale. Intorno alle 19:30 l'intervento della Polizia Locale di Cesena all'intersezione con via Pola, a causa di un grave incidente stradale nel quale sono stati coinvolti una moto e un'auto.