Tragico incidente sulla Variante | muore il giovane militare di 30 anni

Un incidente mortale si è verificato nel primo pomeriggio di sabato 12 aprile 2026 sulla Variante, coinvolgendo un giovane motociclista di 30 anni residente a Santa Maria Capua Vetere. La vittima, identificata come un militare, ha perso la vita a seguito dello scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Le autorità stanno ancora ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente.

Il tragico evento che ha coinvolto Agostino Munno, giovane motociclista di 30 anni residente a Santa Maria Capua Vetere, si è verificato nel primo pomeriggio di sabato 12 aprile 2026. Il sinistro è avvenuto lungo la Variante Anas di Caserta, precisamente nel tratto stradale che collega lo svincolo di Casagiove con l’area di San Leucio, interrompendo bruscamente la vita di un uomo impegnato nel servizio militare. Le autorità locali sono immediatamente intervenute sul luogo dell’impatto per effettuare i rilievi necessari e ricostruire la dinamica del passaggio fatale. Al momento, gli inquirenti non hanno escluso alcuna possibilità riguardo alle cause che hanno portato alla collisione, mantenendo aperta ogni ipotesi investigativa mentre procedono con gli accertamenti tecnici sulla viabilità della zona interessata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragico incidente sulla Variante: muore il giovane militare di 30 anni Leggi anche: Tragico incidente sulla provinciale: muore un giovane, due feriti gravi Tragico incidente, giovane calciatore travolto sulle strisce: Mattia Rizzetti muore a 16 anni a RomaDramma nella notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile a Roma, nella zona di Casal Monastero , nel IV Municipio Tiburtino.