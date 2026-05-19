Mother Mary il lato oscuro e gotico delle icone pop

Titolo: Mother Mary Titolo originale: Mother Mary Regia: David Lowery Paese di produzione anno durata: Regno Unito, Finlandia, Germania, Stati Uniti 2026 110 min. Sceneggiatura: David Lowery Fotografia: Andrew Droz Palermo, Rina Yang Montaggio: David Lowery Musica: Daniel Hart Cast: Anne Hathaway, Hunter Schafer, Michaela Coel, Alba Baptista, Jessica Brown Findlay, Sian Clifford, Isaura Barbé-Brown, Atheena Frizzell, Laura Meakin Produzione: Homebird Productions, Augenschein, Filmproduktion Distribuzione: I Wonder Pictures Programmazione: Lab80 (Lo schermo bianco), Notorious Cinemas Curno, UCI Cinemas Orio, Starplex Romano di Lombardia Una “transustanziazione del sentimento”, con emozioni che diventano materia, dolore che si fa abito, attraverso un’arte che trasfigura il dolore. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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