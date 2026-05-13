Mother Mary l' affascinante stordimento di un amore perduto tra musica pop e fantasmi

La didascalia di “Mother Mary” reciterà pure che “questa non è una storia di fantasmi”, ma per David Lowery, che lo scrive e dirige, le storie d’amore sono sempre storie di fantasmi. Noi alla didascalia insomma non diamo retta, lui lo sa benissimo e ci ammicca sopra. Perché quella dei fantasmi è.🔗 Leggi su Today.it

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Temi più discussi: Mother Mary è una storia di fantasmi e musica pop; Mother Mary, la recensione del film con Anne Hathaway; Tuttifrutti. Anne Hathaway popstar in Mother Mary. Le interviste a Brian Eno e Marina Abramovic; Dove è stato girato Mother Mary? Tutte le location del thriller con Anne Hathaway.

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