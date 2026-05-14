Mother Mary recensione | un melodramma pop tra inquietudine sogno e ottime interpretazioni

Da movieplayer.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le nostre considerazione su Mother Mary, il film di David Lowery che mette al centro della scena due bravissime Anne Hathaway e Michaela Coel. Ci sono film che sono difficili da inquadrare; opere che parlano per concetti ed immagini, che vanno sentite, ragionate e capite. Mother Mary è uno di questi: il lungometraggio scritto e diretto da David Lowery e prodotto da A24 ci porta in una dimensione dove il cinema incontra il teatro, dove l'esoterismo incontra la ragione e il sogno la realtà. Qualcosa di profondo e difficile, proprio come lo sono le relazioni umane, come lo è l'amore, come l'ossessione. Un'idea ambiziosa, quindi, che può vantare un cast ristretto ma di altissimo livello: Anne Hathaway, interprete della pop star che dà il .🔗 Leggi su Movieplayer.it

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