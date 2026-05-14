Le nostre considerazione su Mother Mary, il film di David Lowery che mette al centro della scena due bravissime Anne Hathaway e Michaela Coel. Ci sono film che sono difficili da inquadrare; opere che parlano per concetti ed immagini, che vanno sentite, ragionate e capite. Mother Mary è uno di questi: il lungometraggio scritto e diretto da David Lowery e prodotto da A24 ci porta in una dimensione dove il cinema incontra il teatro, dove l'esoterismo incontra la ragione e il sogno la realtà. Qualcosa di profondo e difficile, proprio come lo sono le relazioni umane, come lo è l'amore, come l'ossessione. Un'idea ambiziosa, quindi, che può vantare un cast ristretto ma di altissimo livello: Anne Hathaway, interprete della pop star che dà il .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Mother Mary, recensione: un melodramma pop tra inquietudine, sogno e ottime interpretazioni

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Da domani al cinema arriva #MotherMary, oscuro dramma psicologico con #AnneHathaway nei panni di una pop star in cerca di un rilancio. Regia di #DavidLowery (Storia di un fantasma, Sir Gaiwan e il cavaliere verde). La nostra recensione in anteprima. x.com

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