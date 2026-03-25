Giornalismo a Roma una mostra per i cento anni dell' Inpgi | A schiena dritta per tutelare il mestiere della libertà

A Roma è stata aperta una mostra dedicata ai cento anni dell'Inpgi, l'ente di previdenza dei giornalisti italiani. Il tema centrale è il rapporto tra giornalismo e libertà di stampa, con un focus sulla tutela professionale nel tempo. La mostra raccoglie documenti, fotografie e oggetti che illustrano l'evoluzione della professione giornalistica nel corso del secolo.

"A schiena dritta per tutelare il mestiere della libertà": il giornalismo. Il titolo della mostra allestita a Roma in occasione del centenario dell'Inpgi, l'istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani, racconta la passione, il sacrificio e la bellezza di un mestiere che si pone alla base di ogni democrazia. Un viaggio attraverso la storia del giornalismo italiano, tra gli anni '60 e il Duemila. Volti e storie di giornalisti coraggiosi, uccisi soltanto per aver fatto il proprio lavoro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Giornalismo, a Roma una mostra per i cento anni dell'Inpgi:""A schiena dritta per tutelare il mestiere della libertà" Articoli correlati Leggi anche: Inpgi 1926-2026, un secolo a ‘schiena dritta’ in difesa della libertà del giornalismo italiano Leggi anche: “100 anni di Inpgi: viaggio nella storia della previdenza del giornalismo italiano”, convegno con Mulè Approfondimenti e contenuti su Giornalismo a Roma una mostra per i... Temi più discussi: INPGI 1926-2026: un secolo a tutela del giornalismo italiano – Celebrazioni il 24 e 25 marzo a Roma con una mostra e una cerimonia alla Camera -; Una mostra a Roma per i cento anni di giornalismo italiano; A cosa servono Le Parole Giuste? A Roma il festival di giornalismo d’inchiesta ambientale; Motori e valori. La sicurezza stradale nel giornalismo televisivo. Giornalismo: Inpgi, inaugurata ieri a Roma la mostra A schiena dritta. Tutelare il mestiere della libertàÈ stata inaugurata ieri a Roma, nella sede dell’Inpgi (via Nizza, 35 - Fondazione Paolo Murialdi), la mostra A schiena dritta. Tutelare il mestiere della libertà, patrocinata dal Ministero della c ... agensir.it Libertà di stampa, una sentenza difende il giornalismo liberoLa querela e la richiesta di risarcimento danni non possono diventare armi di pressione contro chi critica fatti verificati - Una democrazia sana non teme le parole, teme il silenzio - ... romadailynews.it Ètv. . Muore a 89 anni, Claudio Santini, una vita dedicata al giornalismo - facebook.com facebook 100 anni di Inpgi: viaggio nella storia della previdenza del giornalismo italiano ift.tt/ou97Km2 #evento #takethedate x.com