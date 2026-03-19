Inpgi 1926-2026 un secolo a ‘schiena dritta’ in difesa della libertà del giornalismo italiano

L'Inpgi, istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, compie cent'anni nel 2026, segnando un secolo di presenza nel settore dell'informazione. La sua storia è ricca di eventi significativi e di momenti cruciali che hanno influenzato il panorama giornalistico e la vita del Paese. La ricorrenza invita a ricordare le numerose vicende che hanno caratterizzato questa lunga esperienza.

Basterebbe la macchina da scrivere di Giancarlo Siani per motivare una visita. Ma i 100 anni di storia dell'Inpgi hanno migliaia di storie, momenti cruciali per l'informazione, e vicende che hanno caratterizzato il Paese, per non visitarla e ripercorrere la storia di tutti. Due appuntamenti “A schiena dritta”. L’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” celebra i suoi cento anni di attività con un’iniziativa speciale articolata in due appuntamenti. Il primo è l’inaugurazione della mostra “A schiena dritta. Tutelare il mestiere della libertà”, in programma il 24 marzo 2026 (ore 18.00) nella Fondazione sul giornalismo italiano “Paolo Murialdi” (via Nizza 35, Roma). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Inpgi 1926-2026, un secolo a ‘schiena dritta’ in difesa della libertà del giornalismo italiano Articoli correlati Cpr a Bologna, la schiena dritta del governatoreMi stupisce davvero la polemica tutta interna al centrosinistra (con cui simpatizzo) in relazione ad un possibile Cpr, Centro di permanenza e... Paolo Bricco e il Sole 24 Ore premiati: il giornalismo economico e la difesa della libertà di stampa celebrati a Roma.Premio Agnes 2026: Paolo Bricco e la Difesa della Libertà di Stampa al Centro della XVIII Edizione Roma si prepara a celebrare l'eccellenza... Contenuti e approfondimenti su Inpgi 1926 2026 un secolo a 'schiena... Argomenti discussi: INPGI 1926-2026, un secolo a tutela del giornalismo italiano: due giorni di celebrazioni con una mostra e una cerimonia. INPGI 1926-2026, un secolo a tutela del giornalismo italiano: due giorni di celebrazioni con una mostra e una cerimoniaL’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani Giovanni Amendola celebra i suoi cento anni di attività con un’iniziativa speciale articolata in due appuntamenti. Il primo è l’inaugurazi ... strettoweb.com Un secolo di tutela del giornalismo: le celebrazioni del centenario InpgiUn secolo dell'ente previdenziale con eventi a Roma tra memoria storica e riflessione sul futuro della professione giornalistica, tra trasformazioni del lavoro e nuove sfide ... tgcom24.mediaset.it