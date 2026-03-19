Inpgi 1926-2026 un secolo a ‘schiena dritta’ in difesa della libertà del giornalismo italiano

Da quotidiano.net 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inpgi, istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, compie cent'anni nel 2026, segnando un secolo di presenza nel settore dell'informazione. La sua storia è ricca di eventi significativi e di momenti cruciali che hanno influenzato il panorama giornalistico e la vita del Paese. La ricorrenza invita a ricordare le numerose vicende che hanno caratterizzato questa lunga esperienza.

Basterebbe la macchina da scrivere di Giancarlo Siani per motivare una visita. Ma i 100 anni di storia dell'Inpgi hanno migliaia di storie, momenti cruciali per l'informazione, e vicende che hanno caratterizzato il Paese, per non visitarla e ripercorrere la storia di tutti. Due appuntamenti “A schiena dritta”. L’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” celebra i suoi cento anni di attività con un’iniziativa speciale articolata in due appuntamenti. Il primo è l’inaugurazione della mostra “A schiena dritta. Tutelare il mestiere della libertà”, in programma il 24 marzo 2026 (ore 18.00) nella Fondazione sul giornalismo italiano “Paolo Murialdi” (via Nizza 35, Roma). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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