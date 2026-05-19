Mosca esercitazioni nucleari mentre Putin visita la Cina

Mosca ha condotto esercitazioni nucleari mentre il presidente russo si trovava in visita in Cina. Questi eventi si sono verificati a pochi giorni dalla partenza dell’ex presidente statunitense per Pechino. Dal Cremlino sono state diffuse dichiarazioni che indicano un rafforzamento dei rapporti tra i due paesi. La visita di Putin in Cina coincide con le esercitazioni militari, suscitando attenzione sulla presenza di un'intesa tra le nazioni coinvolte.

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Pochi giorni dopo Trump, vola a Pechino anche Putin: relazioni senza precedenti tra Cina e Russia, dicono dal Cremlino. Domani l’incontro tra i leader mentre la Russia dà il via ad esercitazioni nucleari. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Mosca, esercitazioni nucleari mentre Putin visita la Cina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mosca, esercitazioni nucleari mentre Putin visita la Cina Sullo stesso argomento La Russia avvia esercitazioni nucleari mentre Putin è in CinaIl ministero della Difesa russo ha annunciato che l’esercito di Mosca inizierà tre giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno... Russia-Ucraina, esercitazioni nucleari e droni: Putin vola in Cina mentre cresce la tensione“Dal 19 al 21 maggio 2026, le Forze Armate della Federazione Russa conducono un’esercitazione sulla preparazione e l’uso delle forze nucleari in caso... Putin verso Pechino: Russia e Cina lavorano per la pace e la prosperità mondiale. E Mosca annuncia nuove esercitazioni nucleari il nuovo gasdotto che collegherà la Siberia occidentale alla Cina settentrionale assicurerà la fornitura di 50 miliardi di metri c x.com Putin a Pechino dall'amico Xi mentre Mosca avvia esercitazioni nucleariVertice in programma; Mosca avvia tre giorni di esercitazioni con 64.000 militari e fonti europee riportano addestramenti di russi all'uso di droni in Cina ... laregione.ch Ucraina, Mosca annuncia 3 giorni di esercitazioni nucleari mentre Putin è in Cina. LIVEIl presidente russo in Cina: la nostra alleanza, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno, poiché i due Paesi lavorano per la pace e la prosperità universale, fornendo un contributo ... tg24.sky.it