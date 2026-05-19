Mosca esercitazioni nucleari mentre Putin visita la Cina
Mosca ha condotto esercitazioni nucleari mentre il presidente russo si trovava in visita in Cina. Questi eventi si sono verificati a pochi giorni dalla partenza dell’ex presidente statunitense per Pechino. Dal Cremlino sono state diffuse dichiarazioni che indicano un rafforzamento dei rapporti tra i due paesi. La visita di Putin in Cina coincide con le esercitazioni militari, suscitando attenzione sulla presenza di un'intesa tra le nazioni coinvolte.
Pochi giorni dopo Trump, vola a Pechino anche Putin: relazioni senza precedenti tra Cina e Russia, dicono dal Cremlino. Domani l’incontro tra i leader mentre la Russia dà il via ad esercitazioni nucleari. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Mosca, esercitazioni nucleari mentre Putin visita la Cina
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