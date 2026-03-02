Morto Nitto Santapaola il boss di Cosa Nostra era detenuto nel carcere di Opera Disposta l’autopsia

Nitto Santapaola, noto boss di Cosa Nostra, è deceduto oggi nel carcere di Opera a Milano. Era detenuto nella struttura e la notizia ha portato alla disposizione di un’autopsia per chiarire le cause del decesso. La sua morte si è verificata in data odierna, lunedì 2 marzo.

(Adnkronos) – E' morto oggi, lunedì 2 marzo, nel carcere di Opera a Milano, il boss mafioso catanese Nitto Santapaola. Aveva 87 anni ed era detenuto al 41 bis. Santapaola, considerato uno dei boss più sanguinari di Cosa nostra, venne arrestato all'alba del 18 maggio 1993 in un casolare a Mazzarrone, nel catanese, dopo 11 anni di latitanza. La Procura di Milano, come apprende l'Adnkronos, ha disposto l'autopsia. Mafia, morto il boss Nitto Santapaola. Fu uno dei leader di Cosa NostraBenedetto Santapaola, detto Nitto, è morto a Milano. Santapaola è stato un mafioso italiano, considerato uno tra i ... Morto Nitto Santapaola, il boss catanese mandante della strage di CapaciSi chiude oggi, tra le mura del carcere di Opera, uno dei capitoli più oscuri e feroci della storia criminale italiana. Benedetto Nitto Santapaola, il cacciatore di Catania, è deceduto […] Il boss Nitto Santapaola è morto nel carcere di Opera a Milano. Ritenuto il mandante di stragi e omicidi, incluso l'attentato di Capaci del maggio 1992, era al 41bis. La Procura ha disposto l'autopsia.