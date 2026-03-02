È morto il boss di Cosa Nostra Nitto Santapaola era detenuto nel carcere di Opera a Milano | disposta l'autopsia

Nitto Santapaola, noto boss di Cosa Nostra, è deceduto mentre era detenuto nel carcere di Opera a Milano. L'87enne, che stava scontando diverse condanne all'ergastolo al regime del 41-bis, è stato trovato senza vita. È stata disposta un’autopsia per accertare le cause del decesso.

È morto il boss di Cosa Nostra Nitto Santapaola. L'87enne stava scontando diverse pene all'ergastolo al 41-bis nel carcere di Opera di Milano. La procura ha disposto l'autopsia sul corpo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Morto Nitto Santapaola, il boss di Cosa Nostra era detenuto nel carcere di Opera. Disposta l’autopsia(Adnkronos) – E' morto oggi, lunedì 2 marzo, nel carcere di Opera a Milano, il boss mafioso catanese Nitto Santapaola.

Leggi anche: Mafia, Nitto Santapaola è morto nel carcere di Opera: disposta l'autopsia

Tutti gli aggiornamenti su Cosa Nostra Nitto.

Temi più discussi: Dal nipote di Nitto Santapaola al figlio del boss ucciso. Chi sono gli eredi della mafia a piede libero a Catania; Un ritorno a casa con il mito delle sirene. E per i miei capi l'approccio scultoreo; I nuovi assetti e gli scarcerati a Picanello: quei due boss del piano di fuga di Nitto; Venduti 1,3 milioni di ticket. In 300mila agli show all'Arco.

È morto il boss di Cosa Nostra Nitto Santapaola, era detenuto nel carcere di Opera a Milano: disposta l’autopsiaÈ morto il boss di Cosa Nostra Nitto Santapaola. L'87enne stava scontando diverse pene all'ergastolo al 41-bis nel carcere di Opera di Milano ... fanpage.it

Nitto Santapaola, morto il boss di Cosa Nostra ritenuto uno dei mandanti della strage di Capaci: aveva 87 anniÈ morto oggi nel carcere di Opera, a Milano, Nitto Santapaola. Il boss di Cosa Nostra, 87 anni, era detenuto al regime del 41bis, il carcere duro. La procura di Milano ha ... ilgazzettino.it

Nitto Santapaola, morto il boss di Cosa Nostra ritenuto il mandante della strage di Capaci: aveva 87 anni x.com

22 febbraio 2013 CATANIA - Vincenzo Santapaola capo di Cosa No­stra. Le indagini sulle presunte collusioni tra mafia, politica e imprenditoria in città e nella provincia di Catania. Ad animare le lun­ghe udienze sono le deposizioni dell’ex esponente del #clan - facebook.com facebook