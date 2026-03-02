È morto il boss di Cosa Nostra Nitto Santapaola era detenuto nel carcere di Opera a Milano | disposta l'autopsia

Nitto Santapaola, noto boss di Cosa Nostra, è deceduto mentre era detenuto nel carcere di Opera a Milano. L'87enne, che stava scontando diverse condanne all'ergastolo al regime del 41-bis, è stato trovato senza vita. È stata disposta un’autopsia per accertare le cause del decesso.

E' morto oggi, lunedì 2 marzo, nel carcere di Opera a Milano, il boss mafioso catanese Nitto Santapaola.

