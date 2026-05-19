Morto a 90 anni dopo le botte figlio della compagna a processo per omicidio preterintenzionale

Un anziano di 90 anni è deceduto dopo aver subito violenze, sei mesi dopo essere stato ricoverato in ospedale. Il 19 gennaio 2026, un uomo di 49 anni, di nazionalità romena, sarà chiamato a comparire davanti alla Corte d’Assise di Ancona con l’accusa di omicidio preterintenzionale. La vicenda nasce da una lite tra l’anziano e il figlio della sua compagna, che si è conclusa con il decesso dell’uomo. La causa della morte è collegata alle botte ricevute durante il confronto.

ANCONA - Una lite finita in tragedia con un anziano morto dopo sei mesi di ospedale. Così il 19 gennaio 2026 Daniel Nicosur, 49enne, di nazionalità romena, comparirà davanti alla Corte d’Assise di Ancona con l’accusa di omicidio preterintenzionale per la morte di Umberto Valeri, 90 anni, compagno. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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