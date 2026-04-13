Tre giovani sono stati accusati di aver causato la morte di un uomo in circostanze ancora da chiarire. Due di loro, di età adulta, e un minorenne sono stati coinvolti in un episodio avvenuto in piena notte in una piazza centrale, dove avevano lanciato bottiglie di vetro contro un negozio. La compagna della vittima ha dichiarato che l'uomo sarebbe stato colpito da botte e che il figlio, presente, gli teneva la mano durante l'aggressione.

All'1 di notte erano nella centralissima piazza Felice Palma, a Massa, a lanciare bottiglie di vetro contro un negozio per puro divertimento. Una banda di teppisti. Ionut Alexandru Miron di 23 anni, Eduard Alin Carutasu di 19 anni e una amico minorenne, sono i 3 fermati per l'aggressione a Giacomo Bongiorni, 47 anni, il carpentiere che sabato notte ha avuto l'ardire di avvicinarsi al gruppetto per rimproverarli e dirgli di farla finita. Tanto è bastato per scatenare la loro furia. Lo hanno accerchiato e aggredito, Giacomo è caduto sbattendo la testa e morendo praticamente sul colpo. Era appena uscito da un locale del centro storico, dove aveva trascorso la serata ascoltando musica dal vivo con la compagna Sara Tongiani, il cognato, alcuni amici e il bambino di 11 anni che ha visto morire il papà davanti ai suoi occhi.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Giacomo Bongiorni, chi sono i tre ragazzi accusati di omicidio: Eduard Alin, Ionut Alexandru e un minorenne. La compagna: «È morto per le botte, il figlio gli teneva la mano»

Giacomo Bongiorni, chi sono i tre ragazzi accusati di omicidio: Eduard Alin, Ionut Alexandru e un minorenne. La compagna: «E' morto per le botte, il figlio gli teneva la mano»All'1 di notte erano nella centralissima piazza Felice Palma, a Massa, a lanciare bottiglie di vetro contro un negozio per puro divertimento.

Giacomo Bongiorni, chi sono i tre ragazzi accusati di omicidio: Eduard Alin e Ionut Alexandru e un minorenne. La compagna: «Hanno smesso di picchiarlo solo quando è morto»All'1 di notte erano nella centralissima piazza Felice Palma, a Massa, a lanciare bottiglie di vetro contro un negozio per puro divertimento.