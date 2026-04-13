Tre giovani sono stati accusati di aver ucciso un uomo, con uno di loro minorenne. Secondo quanto riferito dalla compagna della vittima, quest’ultimo è morto a causa delle botte e il figlio avrebbe tenuto la mano dell’uomo in quei momenti. La notte precedente, alle prime ore, i tre ragazzi si trovavano in piazza centrale e, per divertimento, avevano lanciato bottiglie di vetro contro un negozio.

All'1 di notte erano nella centralissima piazza Felice Palma, a Massa, a lanciare bottiglie di vetro contro un negozio per puro divertimento. Una banda di teppisti. Ionut Alexandru Miron di 23 anni, Eduard Alin Carutasu di 19 anni e una amico minorenne, sono i 3 fermati per l'aggressione a Giacomo Bongiorni, 47 anni, il carpentiere che sabato notte ha avuto l'ardire di avvicinarsi al gruppetto per rimproverarli e dirgli di farla finita. Tanto è bastato per scatenare la loro furia. Lo hanno accerchiato e aggredito, Giacomo è caduto sbattendo la testa e morendo praticamente sul colpo. Era appena uscito da un locale del centro storico, dove aveva trascorso la serata ascoltando musica dal vivo con la compagna Sara Tongiani, il cognato, alcuni amici e il bambino di 11 anni che ha visto morire il papà davanti ai suoi occhi.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Giacomo Bongiorni, chi sono i tre ragazzi accusati di omicidio: Eduard Alin, Ionut Alexandru e un minorenne. La compagna: «E' morto per le botte, il figlio gli teneva la mano»

Giacomo Bongiorni, chi sono i tre ragazzi accusati di omicidio: Eduard Alin e Ionut Alexandru e un minorenne. La compagna: «Hanno smesso di picchiarlo solo quando è morto»All'1 di notte erano nella centralissima piazza Felice Palma, a Massa, a lanciare bottiglie di vetro contro un negozio per puro divertimento.

Giacomo Bongiorni, chi sono i tre ragazzi accusati di omicidio: Eduard Alin, Ionut Alexandru e un minorenne. La compagna: «Hanno smesso di picchiarlo solo quando è morto»All'1 di notte erano nella centralissima piazza Felice Palma, a Massa, a lanciare bottiglie di vetro contro un negozio per puro divertimento.