Morto a 16 anni dopo aver mangiato un gelato | le indagini

Le autorità continuano a indagare sulla morte di un ragazzo di 16 anni avvenuta ieri a Casoria. Il giovane, dopo aver consumato un gelato, si è sentito male e ha perso la vita poco dopo. La procura ha aperto un fascicolo e sono stati disposti accertamenti per chiarire le cause dell’accaduto. Sono in corso analisi sui prodotti e sulle eventuali responsabilità di eventuali fornitori o punti vendita coinvolti. Nessuna ipotesi è stata esclusa finora.

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