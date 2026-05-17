Morto a 16 anni dopo aver mangiato un gelato | le indagini

Da napolitoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità continuano a indagare sulla morte di un ragazzo di 16 anni avvenuta ieri a Casoria. Il giovane, dopo aver consumato un gelato, si è sentito male e ha perso la vita poco dopo. La procura ha aperto un fascicolo e sono stati disposti accertamenti per chiarire le cause dell’accaduto. Sono in corso analisi sui prodotti e sulle eventuali responsabilità di eventuali fornitori o punti vendita coinvolti. Nessuna ipotesi è stata esclusa finora.

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Vanno avanti le indagini sulla morte di A.d'O., il 16enne morto nella giornata di ieri dopo aver mangiato un gelato a Casoria. La salma del ragazzo è stata sequestrata e sarà l'autopsia, disposta nell'ambito degli accertamenti coordinati dalla procura di Napoli Nord, a chiarire le cause del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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