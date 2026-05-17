Morto a 16 anni dopo aver mangiato un gelato | le indagini
Le autorità continuano a indagare sulla morte di un ragazzo di 16 anni avvenuta ieri a Casoria. Il giovane, dopo aver consumato un gelato, si è sentito male e ha perso la vita poco dopo. La procura ha aperto un fascicolo e sono stati disposti accertamenti per chiarire le cause dell’accaduto. Sono in corso analisi sui prodotti e sulle eventuali responsabilità di eventuali fornitori o punti vendita coinvolti. Nessuna ipotesi è stata esclusa finora.
Vanno avanti le indagini sulla morte di A.d'O., il 16enne morto nella giornata di ieri dopo aver mangiato un gelato a Casoria. La salma del ragazzo è stata sequestrata e sarà l'autopsia, disposta nell'ambito degli accertamenti coordinati dalla procura di Napoli Nord, a chiarire le cause del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Muore soffocato a 51 anni dopo aver mangiato un croissant in auto: tragedia a Verona
Sullo stesso argomento
Ragazzo di 16 anni muore dopo aver mangiato un gelato a Casoria: l’ipotesi dello shock anafilatticoUn 16enne è morto dopo aver mangiato un gelato in via Bologna, a Casoria (Napoli).
La cena con le compagne di squadra, il malore dopo aver mangiato le uova. Così Sofia è morta a 15 anniRoma, 4 aprile 2026 – Una cena con le compagne di squadra si è conclusa in tragedia ieri sera a Roma.
Adriano D'Orsi morto a 16 anni dopo aver mangiato un gelato: il malore davanti agli amiciSi era fermato con due amici in una gelateria di via Bologna, a Casoria, in provincia di Napoli. Poco dopo le 23 di ieri sera - sabato 16 maggio - Adriano D'Orsi, 16 anni, ha accusato ... corriereadriatico.it
Un ragazzo di 21 anni è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 maggio a Como. Secondo le prime informazioni, l'auto con a bordo tre giovani si sarebbe schiantata contro un muretto. Fatale l'impatto per uno dei x.com
Con lo scooter contro un mezzo della Rap: Nanni, 16 anni, muore a Palermo dopo 5 giorni di agonia LINK ALLA NOTIZIA https://quotidianodipalermo.it/con-lo-scooter-contro-un-mezzo-della-rap-morto-un-16enne-a-palermo/ - Facebook facebook
Ragazzo di 16 anni muore dopo aver mangiato un gelato a Casoria: l’ipotesi dello shock anafilatticoUn 16enne è morto dopo aver mangiato un gelato in via Bologna, a Casoria (Napoli). Tra le ipotesi del decesso, quella di uno shock anafilattico o di una reazione allergica. Indagini in corso. Leggi tu ... fanpage.it
Raisin ha appena compiuto 16 anni reddit