Bimbo morto a Napoli un medico udinese nominato perito

Domani si svolgerà l’autopsia sul corpo di Domenico Caliendo, il bambino napoletano di due anni deceduto in circostanze legate a un caso di malasanità. Un medico proveniente da Udine è stato nominato come perito incaricato di esaminare il corpo del piccolo. La procedura fa parte delle indagini in corso per fare chiarezza sulla vicenda.

Domani l'autopsia sul corpo del piccolo Domenico Caliendo, a cui lo scorso 23 dicembre è stato trapiantato un cuore già compromesso. Sono sette gli iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo. Fra i tre medici che faranno luce sulla morte del bambino anche il professor Ugolino Livi È fissata per domani l'autopsia sul corpo di Domenico Caliendo, il bimbo napoletano di due anni vittima di un incredibile caso di malasanità. Il 23 dicembre scorso, infatti, al piccolo è stato trapiantato un cuore gravemente lesionato, espiantato dal donatore a Bolzano e poi trasportato a Napoli in un frigo obsoleto, all'interno del quale l'organo è stato letteralmente congelato, e quindi reso inutilizzabile. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Bimbo morto a Napoli, mamma deposita audio col medico in Procura: “Voglio verità”(Adnkronos) – Patrizia Mercolino è andata oggi, martedì 24 febbraio, in procura a Napoli per depositare una chiavetta con un audio registrato in una...

Bimbo morto a Napoli, Nas all'ospedale di Bolzano per elenco personale coinvolto in trapiantoLa madre ha consegnato la chiavetta con la registrazione delle parole del medico in cui le diceva che non c'era più nulla da fare ... adnkronos.com

Bimbo trapiantato morto a Napoli, accolta richiesta ricusazione: cambia cardiochirurgo per autopsia(Adnkronos) – Il gip del tribunale di Napoli Mariano Sorrentino ha accolto la richiesta avanzata dall’avvocato Francesco Petruzzi, legale ... cremonaoggi.it

