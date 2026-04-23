Svolta nel giallo di Arbutus negli USA | arrestato il marito per l'omicidio di Michelle Rust dopo 22 anni
Dopo più di due decenni, si è arrivati a un nuovo sviluppo nel caso di scomparsa di Michelle Rust nel Maryland nel 2002. Le autorità hanno arrestato Dwight Rust Jr., marito della vittima, in relazione all'omicidio di Michelle. L'arresto è stato comunicato recentemente, segnando una svolta nel procedimento che ha coinvolto la scomparsa della donna e le indagini proseguite nel tempo.
Dopo 22 anni, è stato arrestato Dwight Rust Jr. per l'omicidio della moglie Michelle, scomparsa nel Maryland nel 2002. La polizia contesta la tesi dell'allontanamento, accusandolo di omicidio di primo grado.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Omicidio Matteo Tesorello, ucciso e poi bruciato: svolta dopo 22 anni, tre arresti nel clan dei CasalesiGli inquirenti hanno fatto luce sull'omicidio di Matteo Tesorello, 35enne ucciso nella provincia di Caserta nel 2004: tre persone, appartenenti al...
“C’è una donna morta in soggiorno”: l’ex marito di Jill Biden arrestato per l’omicidio della moglieWilliam Stevenson, ex marito di Jill Biden, è stato arrestato dopo essere stato accusato della morte della moglie Linda, avvenuto lo scorso 28...