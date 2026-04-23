Svolta nel giallo di Arbutus negli USA | arrestato il marito per l'omicidio di Michelle Rust dopo 22 anni

Dopo più di due decenni, si è arrivati a un nuovo sviluppo nel caso di scomparsa di Michelle Rust nel Maryland nel 2002. Le autorità hanno arrestato Dwight Rust Jr., marito della vittima, in relazione all'omicidio di Michelle. L'arresto è stato comunicato recentemente, segnando una svolta nel procedimento che ha coinvolto la scomparsa della donna e le indagini proseguite nel tempo.