Omicidio Marangia la svolta dopo 13 anni | due arresti nella notte per il delitto del tarantino del 2013

Dopo oltre un decennio di indagini, nella notte i Carabinieri di Taranto hanno eseguito due arresti relativi all’omicidio di un imprenditore edile avvenuto nel 2013. L’operazione riguarda sia il presunto responsabile dell’omicidio, sia il possibile mandante. L’attacco si verificò il 14 ottobre di tredici anni fa, nel cuore della provincia di Taranto. Le forze dell’ordine hanno portato a termine le misure cautelari nel corso delle ultime ore.

Nella notte, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Taranto potrebbero aver messo la parola fine a un’attesa lunga tredici anni, arrestando il presunto killer e il mandante dell'omicidio di Martino Marangia, l'imprenditore edile di 50 anni freddato il 14 ottobre 2013.🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Taranto, svolta in un omicidio del 2013: due arresti per mafia Omicidio nel 2013: due arresti nel tarantino, operazione antimafia CarabinieriDi seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri del Nucleo Investigativo Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di...