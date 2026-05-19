Jonathan Andic, figlio del fondatore del marchio di moda Mango, è stato arrestato con l’accusa di omicidio nell’ambito di un’indagine sulla morte del padre avvenuta nel 2024. La procura ha disposto il suo rilascio dopo aver pagato una cauzione di diverse milioni di euro. L’arresto si inserisce in un procedimento giudiziario ancora in corso, senza ulteriori dettagli disponibili al momento. La famiglia Andic non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla vicenda.

Jonathan Andic, figlio di Isak Andic, il fondatore del marchio di moda spagnolo Mango, è stato arrestato con l’accusa di omicidio nell’ambito di una nuova indagine sulla morte del padre, avvenuta nel 2024. Il 45enne, vicepresidente dell’azienda, dopo essere stato portato in tribunale a Martorell (in provincia di Barcellona) e aver risposto alle domande del suo avvocato, ha pagato una cauzione di 1 milione di euro. L’uomo stava facendo un’escursione con suo padre sulle montagne vicino a Barcellona quando il 71enne è caduto da una scarpata di circa 150 metri. L’indagine, chiusa nel 2024, è stata riaperta nel 2025 con l’ipotesi di omicidio. Roma, manifesti della Seconda Guerra Mondiale tra i negozi di Prati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Morte del fondatore di Mango, il figlio Jonathan Andic rilasciato: ha pagato una cauzione milionaria

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Svolta nell'inchiesta sulla morte di Isak Andik, il fondatore di Mango.Arrestato il figlio Jonathan

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