Nelle ultime ore, è stato arrestato un uomo di nome Jonathan Andic, figlio del fondatore di un noto marchio di abbigliamento. La polizia ha affermato che l’uomo ha spinto il padre nel dirupo, portando alla morte dell’anziano. Le indagini si sono concentrate sulla notte del 14 dicembre 2024, quando il fondatore è stato trovato senza vita in un’area di montagna. Questa svolta segna un passo importante nel caso che ha suscitato grande attenzione pubblica.

Decisa svolta nelle indagini per la morte di Isak Andic, fondatore del marchio di abbigliamento e accessori spagnolo Mango, avvenuta il 14 dicembre 2024. La polizia catalana ha infatti arrestato con l’accusa di omicio Jonathan Andic, il figlio, che era già stato indagato nei mesi scorsi dopo la riapertura del caso visto che la versione non ha mai convinto, fino in fondo, gli inquirenti. Cosa era successo. A riportare la notizia è il quotidiano spagnolo La Vanguardia. Dopo la morte del padre, Jonathan Andic aveva rilasciato una dichiarazione alla stazione di polizia di Martorell, spiegando agli agenti che stava camminando davanti al padre quando avrebbe sentito il rumore di rocce e sabbia che cadevano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Arrestato Jonathan Andic, figlio del fondatore di Mango: "Ha spinto lui il padre nel dirupo"

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MANGO, arrestato Jonathan ANDIC, il figlio del fondatore: è accusato dellOMICIDIO del padre

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