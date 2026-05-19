Morte avvelenate a Campobasso l'infermiere delle flebo | Sara delirava e la madre Antonella non parlava

Un infermiere ha riferito che il 26 dicembre ha trovato Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita in condizioni molto gravi presso una struttura sanitaria di Campobasso. Durante l'audizione in Questura, ha spiegato che Sara era in uno stato di delirium, mentre la madre Antonella non rispondeva e non parlava. La vicenda riguarda una serie di decessi avvenuti in circostanze sospette, con le autorità che stanno indagando su eventuali cause di avvelenamento.

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