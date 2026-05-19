Morte avvelenate a Campobasso l'infermiere delle flebo | Sara delirava e la madre Antonella non parlava
Un infermiere ha riferito che il 26 dicembre ha trovato Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita in condizioni molto gravi presso una struttura sanitaria di Campobasso. Durante l'audizione in Questura, ha spiegato che Sara era in uno stato di delirium, mentre la madre Antonella non rispondeva e non parlava. La vicenda riguarda una serie di decessi avvenuti in circostanze sospette, con le autorità che stanno indagando su eventuali cause di avvelenamento.
L’infermiere Gianni, intervenuto il 26 dicembre, nella Questura di Campobasso ha descritto ieri le condizioni gravissime in cui ha trovato Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita. Circostanze che rafforzano l’ipotesi di avvelenamento da ricina. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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