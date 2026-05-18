Campobasso madre e figlia morte avvelenate | sotto torchio l’infermiere che somministrò flebo a casa
A Pietracatella, nel Campobassese, si indaga sulla morte di madre e figlia avvenuta recentemente. Un infermiere è stato sottoposto a interrogatorio in relazione alla somministrazione di una flebo a domicilio. Le due donne sono decedute poco dopo aver ricevuto il trattamento, e l’autorità giudiziaria sta cercando di chiarire le cause del decesso. La vicenda ha attirato l’attenzione degli investigatori, che stanno raccogliendo elementi e ascoltando testimoni per ricostruire le circostanze dei fatti.
CAMPOBASSO – Si stringe il cerchio intorno all’inchiesta sul giallo di Pietracatella. Nel pomeriggio di oggi, 18 maggio 2026, è stato riascoltato anche l’infermiere che il giorno di Santo Stefano somministrò le terapie endovenose alle vittime Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita. L’uomo, amico di famiglia, dipendente di una struttura sanitaria di Campobasso, era già stato sentito dagli investigatori nelle settimane passate. L’audizione in Questura, estremamente delicata per le sorti dell’inchiesta, è durata circa un’ora. Al termine dell’incontro con gli inquirenti, l’operatore sanitario si è trovato di fronte al prevedibile assedio dei cronisti in attesa all’esterno. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Campobasso, mamma e figlia avvelenate: familiari sentiti in questura - Ore 14 Sera 09/04/2026
Sullo stesso argomento
Campobasso, madre e figlia morte avvelenate: indagini concentrate nella cerchia familiare. Ipotesi ricina fatta in casaCAMPOBASSO – Si stanno concentrando all’interno della cerchia familiare le indagini degli investigatori della Squadra Mobile, coordinati dalla...
Campobasso, madre e figlia morte avvelenate: nuovo sopralluogo della polizia a casa di Gianni Di VitaCAMPOBASSO – Si attendono novità nell’inchiesta sul caso di Antonella Di Ielsi, 50 anni e Sara Di Vita, 15 anni, madre e figlia morte a Campobasso...
Sono ricominciati a Campobasso gli interrogatori nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella: la squadra Mobile ha sentito alcuni parenti di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia morte avvelenate con la ricina nel dicembre scorso #ANSA x.com
Sono ricominciati a Campobasso gli interrogatori nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella: la squadra Mobile ha sentito alcuni parenti di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia morte avvelenate con la ricina nel dicembre scorso #ANSA - Facebook facebook
Avvelenate a Campobasso, un Mister X cercava online la ricina: La vittima sente il sapore?. Inchiesta dell’AnticrimineC'è un mister X (o una miss X) che, nascosto dietro l'anonimato di un nick name, si informava a dicembre scorso su forum e community social circa i ... ilmessaggero.it
Campobasso, madre e figlia morte avvelenate: nuovi interrogatori dei familiariLa Squadra Mobile di Campobasso riprende oggi, 18 maggio 2026, dopo la pausa del fine settimana, le audizioni delle persone informate dei fatti nell'ambito dell'inchiesta sul presunto duplice omicidio ... firenzepost.it