Campobasso madre e figlia morte avvelenate | sotto torchio l’infermiere che somministrò flebo a casa

Da firenzepost.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pietracatella, nel Campobassese, si indaga sulla morte di madre e figlia avvenuta recentemente. Un infermiere è stato sottoposto a interrogatorio in relazione alla somministrazione di una flebo a domicilio. Le due donne sono decedute poco dopo aver ricevuto il trattamento, e l’autorità giudiziaria sta cercando di chiarire le cause del decesso. La vicenda ha attirato l’attenzione degli investigatori, che stanno raccogliendo elementi e ascoltando testimoni per ricostruire le circostanze dei fatti.

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CAMPOBASSO – Si stringe il cerchio intorno all’inchiesta sul giallo di Pietracatella. Nel pomeriggio di oggi, 18 maggio 2026, è stato riascoltato anche l’infermiere che il giorno di Santo Stefano somministrò le terapie endovenose alle vittime Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita. L’uomo, amico di famiglia, dipendente di una struttura sanitaria di Campobasso, era già stato sentito dagli investigatori nelle settimane passate. L’audizione in Questura, estremamente delicata per le sorti dell’inchiesta, è durata circa un’ora. Al termine dell’incontro con gli inquirenti, l’operatore sanitario si è trovato di fronte al prevedibile assedio dei cronisti in attesa all’esterno. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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