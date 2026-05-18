Campobasso madre e figlia morte avvelenate | sotto torchio l’infermiere che somministrò flebo a casa

A Pietracatella, nel Campobassese, si indaga sulla morte di madre e figlia avvenuta recentemente. Un infermiere è stato sottoposto a interrogatorio in relazione alla somministrazione di una flebo a domicilio. Le due donne sono decedute poco dopo aver ricevuto il trattamento, e l’autorità giudiziaria sta cercando di chiarire le cause del decesso. La vicenda ha attirato l’attenzione degli investigatori, che stanno raccogliendo elementi e ascoltando testimoni per ricostruire le circostanze dei fatti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui