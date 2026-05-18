Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi morte avvelenate riascoltato l'infermiere delle flebo | Sappiamo tutti come stavano

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’infermiere era stato già ascoltato in precedenza subito dopo la morte delle di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi e aveva ammesso la somministrazione della flebo per reidratare madre e figlia dopo un primo accesso ospedaliero per una sospetta intossicazione alimentare che però non aveva risolto i loro gravi sintomi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita morte avvelenate, svolta nel caso: «non è stata intossicazione»

Video Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita morte avvelenate, svolta nel caso: «non è stata intossicazione»

Sullo stesso argomento

Morte avvelenate dalla ricina, acquisiti cellulari e tablet delle vittime Sara Di Vita e Antonella Di IelsiIl 4 maggio saranno prelevati tutti i dispositivi elettronici appartenuti a Sara Di Vita e Antonella Di Ielso, rispettivamente la figlia minore e la...

Leggi anche: Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita morte avvelenate, svolta nel caso: per mamma e figlia «non è stata intossicazione». Si indaga per omicidio

sara di vita sara di vita eSara Di Vita e Antonella Di Ielsi morte avvelenate, riascoltato l’infermiere delle flebo: Sappiamo tutti come stavanoL’infermiere era stato già ascoltato in precedenza subito dopo la morte delle di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi e aveva ammesso la somministrazione ... fanpage.it

Morte avvelenate dalla ricina, acquisiti cellulari e tablet delle vittime Sara Di Vita e Antonella Di IelsiIl 4 maggio la polizia preleverà i dispositivi elettronici di madre e figlia, morte avvelenate subito dopo Natale, si indaga per duplice omicidio ... virgilio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web