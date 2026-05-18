Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi morte avvelenate riascoltato l'infermiere delle flebo | Sappiamo tutti come stavano
L’infermiere era stato già ascoltato in precedenza subito dopo la morte delle di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi e aveva ammesso la somministrazione della flebo per reidratare madre e figlia dopo un primo accesso ospedaliero per una sospetta intossicazione alimentare che però non aveva risolto i loro gravi sintomi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita morte avvelenate, svolta nel caso: «non è stata intossicazione»
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Sono ricominciati a Campobasso gli interrogatori nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella: la squadra Mobile ha sentito alcuni parenti di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia morte avvelenate con la ricina nel dicembre scorso #ANSA x.com
Sappiamo tutti come stavano in quei giorni. È una delle poche frasi pronunciate dall’infermiere riascoltato in Questura nell’inchiesta sulla morte di Sara Di Vita e della figlia 15enne Antonella, avvelenate da ricina a Pietracatella. L’uomo aveva somministrato facebook
Casemiro su IG: Ci sono luoghi che attraversiamo nella vita... e ci sono luoghi che diventano parte di ciò che siamo. Manchester sarà per sempre la mia casa. Alla città, al club e a ogni sostenitore, il mio più sincero grazie.… reddit
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