Tremendo scontro all' incrocio tra bici e furgone | donna portata in ospedale in gravissime condizioni
Oggi nel forese ravennate si è verificato un grave incidente stradale tra una bicicletta e un furgone. Una donna coinvolta nell’incidente è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. Non sono ancora stati forniti dettagli sulle cause o sulla dinamica dell’impatto.
Un gravissimo incidente stradale si è verificato oggi nel forese ravennate, con una donna portata in ospedale in condizioni disperate. Tutto è avvenuto poco prima delle 15 nella zona tra Carraie e San Pietro in Campiano, all'incrocio tra via Cella, via del Sale e via Antica Massa. Qui per cause.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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