Tremendo scontro all' incrocio tra bici e furgone | donna portata in ospedale in gravissime condizioni

Oggi nel forese ravennate si è verificato un grave incidente stradale tra una bicicletta e un furgone. Una donna coinvolta nell’incidente è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. Non sono ancora stati forniti dettagli sulle cause o sulla dinamica dell’impatto.

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